Qué dijo Alicia Retto sobre el “matrimonio televisivo” que tiene con Fernando Díaz

La reconocida periodista de televisión, Alicia Retto, dio detalles sobre la relación profesional que tiene con Fernando Díaz durante todos estos años de trabajo juntos en ATV. Esto sucedió después de que ambas figuras salieran de la conducción de “ATV noticias: edición matinal” y vayan a Latina.

Por otro lado, ella relató cómo se desempeña dentro del canal 2 y qué tan retador puede ser cambiar de aires a un nuevo espacio tras trabajar por 14 años en un mismo canal.

ALICIA RETTO: ¿QUÉ DIJO SOBRE SU “MATRIMONIO TELEVISIVO” CON FERNANDO DÍAZ?

La periodista reveló que ella siempre será la “esposa televisiva” de Fernando Díaz y que nadie podrá romper esa relación a pesar que ya no laboran juntos. Además, la conductora de noticas afirmó que no estará tan alejada de su compañero ya que ahora conduce “Latina noticias: edición matinal” y Díaz se encuentra al frente de “Arriba mi gente”.

Alicia Retto en la conducción de "Latina Noticias".

“Me siento orgullosa de ver cómo crece. Ahora soy vecina, pero siempre seré su esposa televisiva. Nadie nos va a quitar ese vínculo”, dijo Alicia Retto mediante una entrevista para el diario El Popular.

ALICIA LE DESEA TODO LO MEJOR A FERNANDO DÍAZ

Alicia Retto aclaró que está muy orgullosa de su compañero Fernando Díaz al verlo en la conducción de “Arriba mi gente”. Sin embargo, explicó que su vínculo laboral está, hasta ahora, en una ‘congeladora’, ya que cada uno está centrado en sumar a sus proyectos personales.

“No, no… El matrimonio está, de momento, en la congeladora. Es como cuando te separas y vives de vecino. Nos hemos dado nuestro tiempo para que cada uno sume en su nuevo proyecto”, afirmó la periodista para el diario El Popular.

EL “MATRIMONIO TELEVISIVO” DE ALICIA RETTO Y FERNANDO DÍAZ

En una entrevista para el medio Infobae, Alicia Retto reveló la gran química que tiene al conducir el noticiero con Fernando Díaz: “Yo sé si él está cargado, si algo le molesta, o si no sabe. Sin palabras nos comunicamos y eso es importante. Creo que ni con mi esposo nos comunicamos así (risas)”.

¿CÓMO FUE LA SALIDA DE ALICIA RETTO DE ATV?

La mujer de prensa reveló que su salida del canal 9 fue una decisión muy difícil de tomar ya que la casa televisora fue su zona de confort en 14 años, pero, una vez llegada la propuesta del nuevo reto en Latina, no dudó en tomarla.

“Sí, de hecho, fue una decisión difícil porque uno está acostumbrado a su zona de confort. Tomé esa decisión porque ya no tenía a mi compañero Fer. Si iba a comenzar de nuevo, tenía que hacerlo por completo. No me arrepiento, fue una buena decisión estar en Latina”, manifestó.