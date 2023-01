Lorena Álvarez y Pedro Tenorio, conductores de ‘Latina Noticias Matinal’, sorprendieron a los televidentes esta mañana al anunciar que ya no continuarán al mando del noticiero matinal, pues pronto serán reemplazados por Alicia Retto y Fátima Aguilar en esta nueva temporada del programa.

Con un emotivo discurso, Lorena y Pedro se despidieron de su público en su último día al aire, dejando la posibilidad de seguir en la misma casa televisora pero con un nuevo proyecto, ¿Qué se sabe del nuevo programa que conduciría la periodista Lorena Álvarez?

Luego de varias especulaciones, Latina comunicó oficialmente que desde el lunes 30 de enero estarán Alicia Retto y Fátima Aguilar al frente del noticiero con una nueva edición del programa matinal. Las comunicadoras reemplazarán a Lorena Álvarez y Pedro Tenorio, quienes el último año estuvieron a cargo de ese espacio.

¿Qué dijo Lorena Álvarez al salir de ‘Latina Noticias Matinal’?

Antes del término del programa, Lorena y Pedro anunciaron que se trataba de su última edición como conductores de ‘Latina Noticias Matinal’. Tras ello, su compañero “El Checho” Ibarra los interrumpió para hacerles saber que la producción había preparado un video del recorrido que tuvieron en “Latina Noticias”.

Tras ello, Lorena Álvarez no aguantó las lágrimas al ver su paso por el noticiero y dio unas emotivas palabras a su público: “Si dicen que en la televisión no se hacen amigos, es porque no han conocido a esta gente maravillosa que trabaja aquí. Muchas gracias, de verdad que han hecho mi vida más feliz y salgo mejor persona. Gracias. Fátima y Alicia, lo mejor para ustedes en esta nueva etapa. Nos vamos, adiós”, expresó la conductora.

¿Qué pasará con Lorena Álvarez tras despedirse de Latina Noticias?

En medio de las despedidas, los conductores dejaron en claro que, pese a no estar más frente al programa ‘Latina Noticias’, ambos aún continúan formando parte del canal Latina. “Nos vamos a quedar en el barrio, seguimos acá por si acaso”, señaló Pedro.

Asimismo, anunció que muy pronto el público sabrá que nuevos proyectos les espera para ambos en el canal. “Pronto saldrán las promociones, a dónde irá Lorena y a dónde me voy yo. Pero siempre aquí, formando parte de la familia de Latina. Muchas gracias por el cariño”.