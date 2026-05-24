Por Redacción EC

Luego de que Alianza Lima se consagrara campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con una contundente victoria por 3-0 sobre Los Chankas, las reacciones no tardaron en aparecer. Una de las voces que llamó la atención fue la de la periodista Lorena Álvarez, reconocida hincha blanquiazul, quien no ocultó su entusiasmo por el desempeño del equipo dirigido por Pablo Guede, que logró revertir un inicio de temporada incierto para terminar en la cima de la tabla. Entre sus impresiones sobre la temporada del cuadro blanquiazul, Álvarez lanzó un comentario que no pasó desapercibido en redes sociales, dirigido especialmente hacia el eterno rival, Universitario de Deportes, en relación con una de las figuras clave del título íntimo. A continuación, te contamos qué dijo.

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