Luego de que Alianza Lima se consagrara campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con una contundente victoria por 3-0 sobre Los Chankas, las reacciones no tardaron en aparecer. Una de las voces que llamó la atención fue la de la periodista Lorena Álvarez, reconocida hincha blanquiazul, quien no ocultó su entusiasmo por el desempeño del equipo dirigido por Pablo Guede, que logró revertir un inicio de temporada incierto para terminar en la cima de la tabla. Entre sus impresiones sobre la temporada del cuadro blanquiazul, Álvarez lanzó un comentario que no pasó desapercibido en redes sociales, dirigido especialmente hacia el eterno rival, Universitario de Deportes, en relación con una de las figuras clave del título íntimo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ MENSAJE LE ENVIÓ LORENA ÁLVAREZ A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Durante una entrevista a la plataforma DeContra tras la obtención del Apertura, Lorena Álvarez fue consultada sobre el rendimiento individual de la plantilla en el partido contra Los Chankas, y la comunicadora manifestó su especial predilección por el juego de Jairo Vélez, futbolista que llegó esta temporada a Alianza Lima luego de haber pasado por el clásico rival, Universitario de Deportes. La periodista no ocultó su admiración por el jugador y señaló que se convirtió en una de las mejores incorporaciones del club.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta que dio cuando le recordaron que el volante había vestido antes la camiseta crema. “Yo creo que al contrario, hay que agradecérselo al compadre. Muchísimas gracias”, comentó entre risas.

Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DIJO SOBRE EL TÍTULO DE ALIANZA LIMA?

Lorena Álvarez destacó la campaña realizada por el conjunto dirigido por Pablo Guede y aseguró que el equipo logró cumplir el primer gran reto de la temporada. Según explicó, Alianza Lima mostró una evolución importante a lo largo del torneo y terminó consolidándose en las fechas decisivas.

“Creo que ha sido un equipo que ha sido sólido durante el Apertura, hemos ido de menos a más y hoy lo hemos demostrado en el partido. En los últimos dos partidos, ¿no? Contra Cienciano que está en el tercer lugar y contra Los Chankas que está en el segundo”, sostuvo.

¿CÓMO HA CAMBIADO LA PERSPECTIVA DEL HINCHA RESPECTO A PABLO GUEDE SEGÚN ÁLVAREZ?

A comienzos de año, el técnico argentino recibió fuertes críticas debido a los malos resultados y a la eliminación temprana en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Incluso, una parte de la hinchada pedía su salida tras las primeras fechas de la temporada.

Pese a ello, el equipo logró recuperarse y encontró regularidad en la Liga 1. Lorena Álvarez reconoció que aquel complicado episodio todavía permanece en la memoria de los hinchas, aunque resaltó que el plantel supo dejar atrás ese momento. “Todos recordamos el partido con Dos de Mayo, pero bueno, hay que voltear la página y creo que eso es lo... lo hemos hecho”, afirmó la periodista, sugiriendo que el título del Apertura ha renovado la confianza de los seguidores en el proyecto del técnico.

¿CUÁLES FUERON LOS DATOS ESTADÍSTICOS QUE RESPALDAN EL TÍTULO DE LOS BLANQUIAZULES?

Más allá de las sensaciones, los registros oficiales confirman la superioridad del equipo de La Victoria en la primera mitad del año. Alianza Lima finalizó esta etapa como el club con mayor cantidad de triunfos, sumando un total de 12 victorias, además de poseer el ataque más efectivo y la defensa más impenetrable, con apenas 7 tantos encajados. Estas cifras han servido para que el equipo se postule como el principal aspirante al campeonato nacional de diciembre.