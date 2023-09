Alianza Lima se mantiene firme en la pelea por ganar el Torneo Clausura. Pese a comenzar con el marcador en contra, tras autogol de Josepmir Ballón, finalmente, con un doblete de Hernán Barcos, el cuadro blanquiazul le dio vuelta al resultado y terminó venciendo 2-1 a Carlos Mannucci en condición de visita en un estadio Mansiche de Trujillo repleto de gente. En este contexto, la charla del entretiempo, realizada por Mauricio Larriera, técnico ‘íntimo’, fue fundamental para ganar este partido, al menos así lo dejó en claro el ‘Pirata’.

Qué dijo Larriera en el vestuario de Alianza Lima para voltear partido a Mannucci: esto reveló Hernán Barcos

“Sabíamos que no iba a ser fácil, nos hacen un gol rápido, un gol en contra. Sabíamos que lo podíamos revertir de la manera en cómo lo estábamos jugando. En el segundo tiempo teníamos que tener un poco más de paciencia. El ‘profe’ nos dijo que lo íbamos a dar vuelta. Fuimos a buscar eso e hicimos los dos goles”, señaló Barcos para GolPerú al finalizar el encuentro.

El atacante argentino se refirió a los errores que cometió Alianza en el primer tiempo y que casi le cuestan el resultado. “Estábamos ansiosos, teníamos un hombre más en el primer tiempo y empezar a tirar pelotazos no era lo que teníamos que hacer”.

Por último, el goleador extranjero hizo hincapié en el buen momento personal por el que atraviesa con la camiseta blanquiazul. “Estoy feliz de poder seguir ayudando al grupo, al club y espero continuar de esta manera y seguir con el objetivo que es lo principal”.

¿Qué dijo Larriera sobre el triunfo de Alianza Lima sobre Mannucci?

De otro lado, Larriera se mostró muy satisfecho por lo hecho por sus jugadores. En conferencia, el estratega uruguayo manifestó que recién se podrá saber quién ganará el Clausura en la última jornada. “Me da tranquilidad el resultado, dar vuelta al resultado contra un rival complicadísimo. El partido empezó complicado, estuvimos bastante inconexos hasta después del gol. En esta recta final hay que ganar y esperar. Los futbolistas que tiene Alianza son de mucha jerarquía, tratamos de elegir lo más adecuado, tomamos decisiones en base a un montón de variables, en este caso optamos por presentar este equipo”.

Asimismo, el entrenador añadió: “Hoy era importante ganar, primero por la tabla acumulada y en la medida que nosotros nos mantengamos en esa posición, el Clausura sigue estando a tiro porque está muy ajustada la finalización de campeonato y estoy convencido que esto se define en la última fecha. Desde el punto de vista emocional estamos muy bien”.

Antes de retirarse, Larriera respondió qué piensa sobre las críticas que se le hacen al juego de Alianza. “El tema de las críticas trato de estar por fuera de eso, porque estoy muy satisfecho con el día a día. Si estamos bien blindados en Lurín o Matute, todo lo de afuera no me afecta en lo más mínimo, trato de analizar todo después de los partidos, pero el tema de las críticas no tiene mucha validez porque entreno todos los días con ellos”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer 1-2 a Mannucci, los victorianos volverán a jugar por la jornada 16 del Torneo Clausura. En un encuentro muy esperado, y que podría definir la suerte de ambos equipos en la segunda competencia del año, Alianza recibirá este jueves a Melgar en el estadio Alejandro Villanueva. Dicho duelo, que promete regalarnos emociones y goles, se disputará desde las 8:30 p.m.

