El exfutbolista Sergio Ibarra, popularmente conocido como ‘El Checho’, llegó al Perú en 1992 para jugar por Ciclista Lima en un par de años, pero su vida tomó un rumbo inesperado cuando conoció el amor y decidió continuar su vida alejado de Córdoba, su ciudad natal ubicado en Argentina.

Aunque ya lleva más de 30 años viviendo en el territorio peruano, el actual presentador del bloque deportivo de Latina Noticias no ha dejado de lado su característico acento cordobés. Debido a esto es que algunas personas en las redes sociales critican la forma de hablar del conductor, considerando que presenta las noticias en señal abierta de televisión.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE UNA CIBERNAUTA A SERGIO IBARRA?

Una usuaria de X (antes Twitter), identificada con el nombre de Carolina Gálvez con la cuenta @PassDecana, se tomó el tiempo de criticar la dicción de Sergio Ibarra y le invitó a igualar el acento limeño-peruano por ser el país que le ha dado una oportunidad laboral.

“@Latina_pe cómo pueden tener como conductor de un programa a este Sr. que no tiene una buena dicción y que no ha aprendido que, cuando haces patria en otro país, por respeto te educas y hablas como el país que te da la oportunidad”, publicó en su cuenta oficial de X, junto a una fotografía de la persona del argentino.

¿CÓMO REACCIONÓ EL POPULAR ‘CHECHO’ Y QUÉ LE RESPONDIÓ A LA USUARIA DE TWITTER?

El ‘Checho’ no dejó de lado el comentario de la usuaria y se atrevió a responderle a través de su cuenta @chechogoleador, donde le explicó el motivo de por qué mantiene su acento cordobés, además de aclararle que tiene los mismos derechos que otros ciudadanos.

“Me levanto a las 5 a.m. a chambear, pago mis impuestos como todos, mi esposa, mis hijos y mi nieta son peruanos. El acento Cordobés no lo puedo perder y no quiero, porque me hace acordar de dónde vengo y pisar tierra. No sé qué le hice a esta señora, pero nadie me va a dejar de amar lo que hago”, escribió el exfutbolista.

La usuaria no se quedó conforme y continuó la discusión en las redes sociales, defendiendo su opinión y pidiéndole al condutor de Latina que no confunda los temas tributarios con su forma de expresarse ante las cámaras de televisión.

“Sr. Ibarra, mi punto de vista no tiene basa que ver con pagar impuestos. Frente a un televidente hay que dar lo mejor. Los comentarios no siempre le van a agradar, es mi opinión”, comentó la usuaria.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ LA ESPOSA DE SERGIO IBARRA A LA SEÑORA QUE CRITICÓ LA FORMA DE HABLAR DEL ‘CHECHO’?

Tal y como recoge Infobae, la esposa de Ibarra también se animó a responder a la señora para defender a su familia y manifestar que su crítica hizo sentir mal a ella y su esposo.

“Señora, no sé qué le hizo mi esposo, de verdad no entiendo qué pasa con las personas que tienen la facilidad de hacer sentir mal a otros- Con muchas lágrimas en los ojos le escribo esto. Dios la bendiga y la haga recapacitar, el mundo necesita más amor y menos odio”, comentó Rocío González, a la cual el ‘Checho’ llama la ‘Patrona’ en las pantallas de televisión.

¿CUÁL SERÁ LA NUEVA FACETA DEL ‘CHECHO’ EN LA LATINA TELEVISIÓN?

Sergio Ibarra cambiará las canchas de fútbol por la cocina, ya que será uno de los participantes de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, programa reality de cocina que se ha ganado el cariño del público desde su estreno.

El ‘Checho’ competirá junto a Tilsa Lozano, Saskia Bernaola, Ximena Hoyos, Renato Rossini, Guillermo Castañeda, entre otros.