Qué peligro hay tras descargar la última versión de WhatsApp Plus

La aplicación WhatsApp Plus modificada se actualizó a la última versión de diciembre 2022, por lo que trae una gama de novedades como es el caso de las comunidades, también de poder ocultar el “escribiendo”, entre otros temas.

Sin embargo, es importante que sepas que no es recomendado instalar esta aplicación, ya que WhatsApp puede interrumpir tu cuenta si usas esta u otras aplicaciones no oficiales para ingresar al servicio, ya que también podrías estar poniendo en peligro a otros usuarios.

LO PELIGROSO DE UTILIZAR WHATSAPP PLUS

Uno de los peligros de WhatsApp Plus es que es un aplicativo cuya APK puede tener malware, ya que no hay una página oficial de donde descargarla, por lo que existen cientos en Internet y la mayoría de ellas pueden tener un virus incluido que infectará tu móvil. Aunque se recomienda descargar la app de repositorios de confianza, en la actualidad no la tienen debido a que es un peligro.

Asimismo, ahora todas las versiones de WhatsApp Plus tienden a venir con virus y malware, algo que desde ya debería preocupar y poner en duda si se descarga tal aplicación.

El otro peligro es que WhatsApp Plus robaría tus datos personales, ya sea la libreta de direcciones, y que esto puede utilizarse para tratar de robar cuentas, como también la cuenta de amistades y familiares con mensajes fraudulentos cuando se haya obtenido números de teléfono y nombres.

De igual forma, WhatsApp Plus podrá leer todos tus mensajes, aunque se debe tener en cuenta que al no haber repositorios oficiales, existen varias aplicaciones de WhatsApp Plus creadas por distintos cibercriminales, por lo que tendrán acceso a tus mensajes privados. Los mensajes no se enviarán con la mínima privacidad que ofrece Meta, ya que no estás usando una aplicación suya.

¿POR QUÉ NO SE RECOMIENDA INSTALAR WHATSAPP PLUS?

Ya con lo mencionado, es importante indicar que no es recomendable instalar WhatsApp Plus, pues mayormente te encontrarás con un virus en tu móvil. En el caso que lo instales en un antiguo dispositivo, no se debe compartir nunca los contactos con la aplicación porque se lo estarías dando dando a cibercriminales.

Por lo tanto, WhatsApp bloquearía tu cuenta y como consecuencia de eso ya no podrás usarlo desde WhatsApp Plus ni desde la app oficial porque has infringido las normas del servicio. Y todo para pequeñas opciones que realmente no marcan demasiado la diferencia con la app original.