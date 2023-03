El pasado sábado 4 de marzo se estrenó el programa ‘Mujeres de la PM’, el cual fue emitido por la señal de América TV. El show conducido por Katia Condos, Gianella Neyra, Rebeca Escribens y Almendra Gomelsky obtuvo 9.8 puntos de rating en su primera emisión según datos de Ibope Media.

Asimismo, en su primer programa contó con la participación de los actores Erick Elera, Magdyel Ugaz y la ex chica reality Sheyla Rojas. Sin embargo; lo que revolucionó las redes no fue la aparición sorpresa que hizo Gianella Neyra, ni el debut del show mismo sino la peculiar forma en que Katia Condos respondió al público tras el estreno.

Qué dijo Katia Condos a los que no les gusta Mujeres de la PM

La esposa de Federico Salazar compartió a través de sus redes sociales lo que fue el primer programa emitido de Mujeres de la PM. En Instagram dio a sus seguidores un vistazo, la actriz señaló:

“¡Felices de volver! No saben cuánto los extrañábamos y lo felices que estamos de volver a estar cerca a ustedes. ¡Qué empiecen las carcajadas! Los sábados por la noche serán #DeLaPM. Gracias a nuestros invitados de hoy @magdyelugaz @_sheyoficial @erickeleraoficial por acompañarnos en esta noche tan especial. ♥️♥️♥️”

Tras la publicación, la presentadora no esperó la lluvia de críticas en los comentarios. Condos reaccionó de una manera peculiar al leer comentarios como “Mucho gritan, aburren, por eso no las veo, prefiero dormir” y “Ahora extraño a la ‘Gise’ con sus disfuerzos y cantinfladas, pero es más carismática que esas cuatro, no me gustan, me fui a Netflix”.

Ante este tipo de comentarios, la actriz respondió respectivamente “Descansa, reina” y “Muy bien, si no te gusta cambia”. Sin embargo; estos no fueron la única clase de opiniones que llegaron al perfil de Condos, también hubo otros que hicieron algunas recomendaciones para la mejora del show.

Muchos de estos usuarios manifestaban una molestia por el desorden de las conductoras al conversar al mismo tiempo y sus reacciones tan efusivas que resultaban un ‘griterío’. En ese sentido, la conductora respondió que ella y sus compañeras trabajarían en ello y buscarían mejorar.