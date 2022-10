Para Lima, es el mes morado por naturaleza. El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado por los fieles creyentes como el Señor de los Milagros, es venerado cada décimo mes del año, y para este 2022 vuelve para hacer gala de su tradicional procesión. Tras 2 años de ausencia, la celebración católica más importante del Perú recorrerá las calles limeñas en 5 jornadas de fe. Hagamos un repaso por lo mejor de las oraciones, frases y canciones en honor al Señor de los Milagros para que cualquier ruego se convierta en realidad.

Es considerado como uno de los historiadores más representativos del Perú, y formó parte de la denominada “Generación del Centenario”.

Raúl Porras Barrenechea presentó nuevas fuentes y enfoques sobre la historia del Perú, y dentro de esta línea se manifestó sobre el origen del Señor de los Milagros.

El multidisciplinario autor de más de 20 libros contó que la imagen original de Jesucristo crucificado fue pintada en 1651 por un esclavo originario de Angola que se llamaba Pedro Dalcón o “Benito”.

El barrio de Pachacamilla fue el epicentro de la manifestación religiosa católica periódica más numerosa del mundo, y el centro de las plegarias por parte de la comunidad africana.

“Benito” pintó sobre una pared de adobe que aún se mantiene vigente en lo alto del altar del Santuario de las Nazarenas ubicado en el Jr. Huancavelica. Posteriormente fueron añadidas las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena.





Cabe resaltar, que la primera procesión salió el 20 de octubre de 1687.

SEÑOR DE LOS MILAGROS : ORACIONES Y FRASES PARA ENCOMENDARSE AL CRISTO DE PACHACAMILLA

Previo a su primera salida y tradicional recorrido en el mes de octubre, repasemos las principales oraciones y frases que los fieles, usualmente, manifiestan para encomendarse y dirigirse con una plegaria al Señor de los Milagros.

ORACIONES EN HONOR AL CRISTO MORENO

- Amadísimo Señor de los Milagros, hasta tu estampa he venido para confiarte nuestras dificultades y dolencias

- Con la misma fe de la mujer que se aproximó para tocar el filo de tu manto y que fue aliviada porque creyó en ti

- Así nosotros nos rendimos ante ti y te expresamos desde la base de nuestra alma: «Señor, si quieres puedes aliviarnos»

- Tú sigues obrando maravillas y sanando a los enfermos, porque tú has tomado nuestras debilidades y llevado nuestras angustias

- Piadoso Jesús crucificado te enaltecemos, te glorificamos y te damos gracias

FRASES DE RUEGO Y SÚPLICA EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

- Señor, tus maravillas son incontables, cada día me sorprendes y no dejaré de testificar lo que has hecho en mi vida

- Señor, solo no puedo, mi confianza está en ti

- Gracias Dios por cuidar de esta familia, por regalarnos tanto amor y tanta salud, gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria

- Te ruego Señor de los Milagros que envíes al Espíritu Santo para que me ilumine en cada momento, para que me guíe, para que aumente mi fe, para que yo cambie algunas cosas en mi vida

- Señor gracias por tu piedad hacia mí y mi familia

- Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en él es tan grande como lo que él tiene en ti, verás milagros

SEÑOR DE LOS MILAGROS : CANCIONES PARA ENTONAR EN HONOR AL CRISTO DE PACHACAMILLA

Como parte de la tradición popular, el Señor de los Milagros, también, es honrado y adorado mediante estrofas de himnos, cantos, valses criollos, y marchas procesionales.

Compartimos los mejores temas musicales y entonaciones clásicas para enaltecer la imagen del milagroso Cristo de Pachacamilla:

- HIMNO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Tradicional y clásico canto de devoción que acompaña en el peregrinaje y recorrido por las calles limeñas.

- “ LA PATÉTICA ”

La Sonata número 8 de Ludwig van Beethoven, también, suena durante las marchas procesionales en honor al Cristo de Pachacamilla.

- “ LA CARAPULCRERA ”

Otra de las marchas procesionales tocada por la banda de músicos en cada recorrido durante el mes de octubre.

- CRIOLLISMO EN EL MES MORADO

Recorrido musical y cancionero de los mejores valses cantados y entonados con son criollo en honor al Señor de los Milagros.