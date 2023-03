Gran conmoción ha traído la venta de entradas del Grupo 5 para su presentación en el Estadio de San Marcos por motivo de sus 50 años de vida artística. Por tal motivo es que en esta nota te contaremos acerca de los cantantes que pasaron por la famosa agrupación de cumbia, entre otros datos que debes conocer sobre el conjunto musical, referente en su género.

LOS CANTANTES QUE PASARON POR EL GRUPO 5

El Grupo 5 es una de las bandas más famosas y populares del Perú. Por ella han pasado diversos cantantes que luego se han abierto camino como solistas. A continuación un recuento de los músicos que le dieron voz al conjunto musical.

Josimar Fidel Farfán

Josimar obtuvo mucho éxito tras su paso por Grupo 5. Pese a todo ello, el cantante optó por incursionar en la salsa como solista y se retiró del grupo tiempo después.

Actualmente, Josimar es un cantante y compositor peruano que fundó su propia agrupación de salsa llamada ‘Josimar y su Yambú’, donde es el vocalista principal.

Pedro Loli

Considerado un pilar fundamental para el crecimiento profesional de Grupo 5, Pedro Loli participó en diferentes conciertos dentro y fuera del país. Sin embargo, no se quedó en el grupo y en 2018 anunció que iniciaría su carrera como solista.

Pasó un par de años y en el 2020 anunció que regresaría a Grupo 5, pero producto de la pandemia y las medidas restrictivas, dio un paso al costado y no continuó.

Miguel Ángel Fukuy

Miguel Ángel Fukuy comenzó en el Grupo 5 y no fue trascendente más que por su extravagante corte de cabello, hasta que llegó a Los Hermanos Yaipén, donde brilló con temas como “Lárgate”, que fue de las más solicitadas por el público.

Años más tarde formó la Gran Orquesta Internacional con Christian Domínguez y Jonathan Rojas, sin embargo, una polémica le obligó a separarse de la banda y junto a Rojas son parte de Zona Libre, que tiene éxito a nivel nacional y también ha realizado giras por Europa.

John Kelvin

Este es uno de los artistas que han estado en el centro de la polémica por mucho tiempo. Desde sus primeros años en el mundo artístico con tan solo 13 años fue parte de varias agrupaciones salseras. En el Grupo 5 se hizo conocido tras interpretar éxitos como “Me olvidé de tu amor”, “Tu hipocresía” y “Solo otra vez”.

Salió de la agrupación por estar implicado en temas de incumplimiento de contrato. En la actualidad, se encuentra involucrado en un tema de violencia denunciado por su ex pareja y madre de sus hijos.

Dantes Cardosa

Dantes Cardosa era conocido por ser parte de La Charanga Habanera, hasta que entró a Grupo 5 para aplicar todo lo aprendido en el famoso grupo de cumbia. Fue entonces que el cantante cubano entonaba ambos géneros para darle frescura a los conciertos.

Pasó el tiempo y decidió alejarse de la orquesta de cumbia para integrar Los 5 de Oro con la misma propuesta musical. Años después, decidió dejar este rubro para enrumbar la carrera de solista.

Leonard León

Leonard León es un cantante peruano que ha estado en diferentes agrupaciones de cumbia, entre las que se destaca el Grupo 5, donde llegó al pico más alto de su carrera. Tras su paso por el famoso grupo musical, integró Orquesta Candela, así como también Kumbia Stars, de donde tuvo que retirarse por problemas de contrato y pagos. Volvió al Grupo 5 por un corto periodo de tiempo.

Actualmente es solista y sigue presentando nuevos temas musicales a través de distintas plataformas sin dejar de lado el género de la cumbia.

Lucho Cuellar

Uno de los talentos que salió a relucir cuando la cumbia llegó a su punto de éxito más alto. Integró el Grupo 5; sin embargo, sus problemas con el alcohol y una denuncia por violencia de género lo hicieron dar un paso al costado.

Actualmente es conocido por ser empresario de un restaurante y por sus guiños en el rubro artístico.

QUÉ ES EL GRUPO 5

El Grupo 5 es una banda peruana de cumbia y merengue formada en 1973 en Monsefú, Chiclayo. Sus líderes, actualmente, son los hermanos Yaipén, conformados por Elmer, Andy y Christian, hijos de Elmer Yaipén Uypán, cofundador junto a su hermano Víctor.

A causa de la obtención de diversos premios y otros varios discos de oro por sus producciones discográficas, el Grupo 5 es considerado como el Grupo de Oro del Perú. Es una de las orquestas que influenció la cumbia peruana norteña a finales de los años 1990, junto a Agua Marina y Armonía 10.

En 2020, la revista estadounidense Billboard lo incluyó en su lista «15 Peruvian Artists to Have on Your Radar» («15 artistas peruanos para tener en tu radar»), y lo calificó como «uno de los grupos de cumbia más populares del Perú».