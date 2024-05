“En un rincón del país central, brotaba la flor de la penumbra, y al mamífero que vuela, la culpa culinaria en tumba. ¡Alerta!, gritó en el Chicago oriental, al héroe de voz muteada, escuché su auxilio clamar”. (La corona y sus aliados, 2020).

Con la misma crudeza con que se vivió en el Perú y - gran parte del mundo - la pandemia del coronavirus (COVID-19), cuyo brote se dio a fines de 2019 en Wuhan, China, y posteriormente se extendió a casi 200 países, provocando la muerte de millones de personas de todas las edades y niveles sociales, así es como inicia La corona y sus aliados (2020), el poema emblema de Una promesa, el primer trabajo literario de la poeta peruana Evelyn Flores Calle.

Nacida en la provincia de Paita, en el departamento de Piura, al norte del Perú, ‘Evilu’, como se da a conocer en las redes sociales en las que promociona sus trabajos, se destaca también por ser una ingeniosa compositora musical y mánager de artistas.

Recientemente, Indecopi la reconoció como propietaria intelectual de su poemario Una promesa, el cual se gestó por lo que le prometió a su padre cuando ella todavía era una niña con muchos sueños e ilusiones.

“Comienzo ese proyecto de Una promesa cuando mi padre se va con Dios y fallece un 25 de febrero, y yo le prometo que, desde ese momento, él iba a continuar vivo a través de mis proyectos, ahí comienza la historia. Él también era poeta. Es un legado enorme el que me dejó, me contaba historias. No lo siento como un trabajo, es una pasión, algo hermoso”, cuenta ‘Evilu’ en entrevista con El Comercio.





“Ahora basta inspirarme para poder desconectarme, para sentir mi alma en calma y eso es lo que siento ahora, esa tranquilidad cuando escribo porque me remonta a los mejores momentos de mi infancia”, añade.

Una promesa consta de nueve poemas, la mayoría de ellos inspirados en la problemática social que aqueja al país, como la pandemia, los problemas de acceso al servicio de salud, la corrupción y los escándalos políticos, entre otros.

No obstante, dos de esos nueve textos difieren bastante de la raíz conceptual del poemario, pues uno de ellos, que se titula A mi Mercon, es dedicado a su tía abuela, quien falleció en la época de la pandemia. El otro poema de corte no social es Quiero ser Evilu, “que plasma lo que como artista deseo ser”, según señala la autora.

“Veo en la problemática social un motivo para inspirarme, para tratar de darle un enfoque literario, pero al mismo tiempo para tratar de inspirar a las personas a que puedan cambiar de chip, de mentalidad, y que esta historia que estamos viviendo pueda ser diferente”, cuenta Evelyn Flores Calle.

Y, con el objetivo de llegar al público joven, al cual desea cautivar para que se interese más por el mundo de las letras y la lectura, ‘Evilu’ decidió subir sus poemas en video a su canal de YouTube (Evilu), y también muestra un poco de su arte en las redes sociales.

'Evilu' también es compositora musical y trabaja con diferentes artistas en su natal Piura | Foto: Evilu

“Tengo escrito un nuevo poemario, pero estoy tratando de hacer una organización y darle forma, porque todos mis poemas se realizan en video para tratar de llegar a los jóvenes, para darle un enfoque diferente a lo que es la poesía. Trato de hacerlo divertido para que niños, adolescentes y jóvenes puedan estar con esa inquietud de poder leer”, nos cuenta con entusiasmo.

‘Evilu’, quien hace un tiempo tuvo la oportunidad de declamar sus poemas en Colombia, no es ajena a la dura realidad de muchos artistas que, ya sea por falta de apoyo, recursos económicos o inconvenientes de otras índoles, no logran mostrar su talento a la comunidad.

“Muchos artistas al día de hoy ven muchos obstáculos para desarrollar su arte y justo en el poemario Una promesa escribí el poema ‘Tú, mi música’, que está dedicado a todos los artistas para que puedan fortalecer su arte y sigan adelante con pie de lucha firme, para que puedan seguir sin ningún miedo”.

Conoce más de ‘Evilu’

Aunque nació en Paita , se crió en Huancabamba , que es conocida como ‘la ciudad que camina’. Es la tierra de las 14 lagunas, las famosas Huaringas .

, se crió en , que es conocida como ‘la ciudad que camina’. Es la tierra de las 14 lagunas, las famosas . Es bachiller en Derecho y se encuentra a punto de obtener su título profesional

y se encuentra a punto de obtener su título profesional Trabaja en un proyecto personal para abrir un centro de terapia y así ayudar a las personas que la necesitan

Se encuentra en tratativas con una editorial para publicar su poemario

Puedes seguir sus actividades en su cuenta de Instagram (@eviluoficial)