Aunque muchos usuarios vean a TikTok como una red social donde encuentran a jóvenes haciendo coreografías de alguna canción de moda, lo cierto es que también pueden descubrir diversas historias exóticas e interesantes de cualquier parte del mundo.

Recientemente surgió un vídeo viral sobre una pareja que lleva una relación de una manera muy singular y que generó polémica en la mencionada red social.

Esta es la historia de Kaytlin O’Neall, una joven influencer estadounidense que lleva dos años saliendo con su novio Drew, quien se volvió viral por la explicación que dio de la decisión de no besarse con su pareja.

Este tipo de relación generó bastante debate entre sus seguidores y provocó una especie de grieta entre los que apoyaban la decisión y los que no le encontraban sentido.

El vídeo empieza con la joven preguntando a su novio si era gay y si solo eran amigos, a lo que él respondió negativamente a ambas preguntas.

Luego Drew tomó la palabra: “Éramos mejores amigos y luego nos enamoramos. Todo lo que hacemos es para proteger y esperar más en el futuro”, expresó el joven, y sentenció diciendo: “Quiero casarme con esta mujer”.

“Para todos los amigos que preguntan. Nos amamos mucho, pero el hecho de que no nos besemos no quiere decir que nuestra relación valga menos”, explicó la joven, y luego añadió: “Para todos los que preguntan si él es gay o si solo somos amigos, queremos decirles que no y esto es una decisión compartida”.

El vídeo que cuenta con más de 160 mil visualizaciones generó diversos comentarios. “Chica, la forma en que te mira me hace sentir vértigo. Estoy muy feliz por los dos”, dijo una usuaria. Sin embargo, otros mostraron cierta incredulidad: “¿De verdad?”, “Eso debe tomar algo de autocontrol”, “Sabes que puedes besarte, no es el fin del mundo”, “¡¿Por qué?!” y “Ok, pero ¿Qué más hacen ustedes?”.

Los reiterados comentarios dubitativos sobre su relación, hizo que O’Neall expresara lo siguiente en otro de sus vídeos: “No necesitas tener una relación con los estándares de lo que el mundo dice que debe ser tu relación. Sin todo ello, puede ser una relación feliz, equilibrada y próspera”.

“Siempre he visto los besos como algo muy íntimo y aunque no tuviera la creencia o el sentimiento de que era algo que tenía que esperar, decidí hacerlo”, manifestó.

El deseo de esperar hasta el matrimonio para besar a alguien, junto a las creencias y convicciones de Kaytlin, son temas que Drew sabía desde antes de que se conviertan en novios.

Ahora, si bien no dejaron en claro cuando llegará el gran día, la pareja se siente a gusto con este estilo de vida y no tiene problemas en compartirlo con sus seguidores.

