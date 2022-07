Una de las películas más esperadas del año, y que generó grandes expectativas, fue “Lightyear”, el spin-off de una de las sagas más populares de Pixar, Toy Story.

Sin embargo, ni los grandes detalles en la animación, ni los divertidos momentos del gato Sox en pantalla, sirvieron para que la historia del héroe espacial sobresaliera en las salas de cine.

Aunque todo apuntaba a que iba a ser un éxito para el público infantil, el filme se vio envuelto en una serie de polémicas tras confirmarse que habría un beso entre dos mujeres en la cinta, lo cual ocasionó que fuera prohibida en 14 países.

Ahora, poco a poco “Lightyear” abandona las salas de cines y ya prepara su llegada a la plataforma de streaming, Disney Plus.

De igual manera que sucedió con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, después de poco más de dos meses, la última cinta de Pixar se añadirá al catálogo de estrenos de la plataforma.

¿Cuándo se estrena “Lightyear’' en Disney Plus?

Buzz y Sox llegarán a la plataforma de streaming el próximo 3 de agosto. Como se recuerda, esta película animada se estrenó el pasado 16 de junio y compitió con grandes películas como “Jurassic World: Dominion” y “Top Gun: Maverick”.

Sí, Sox, queremos celebrarlo con mil pastelillos 🐱#Lightyear, Película Exclusiva, estreno 3 de agosto en #DisneyPlus. pic.twitter.com/Ya5lN1zfBL — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 27, 2022

“Dedicamos años de nuestras vidas a esta película y estamos muy orgullosos de ella. Queremos compartirlo con tantas personas como sea posible. Disney Plus no solo brinda a más fanáticos la oportunidad de ver Lightyear, sino que nos brinda todos los medios para verla una y otra vez”, dijo Angus MacLane, el director de la cinta a través de un comunicado.

Fuente: Milenio