¿Cuánto deben pagarte si trabajas los feriados jueves y viernes santo?

Durante la Semana Santa, algunas personas toman la decisión de viajar con el objetivo de salir de la rutina o simplemente se quedan en casa con sus seres queridos para disfrutar de alguna actividad. Sin embargo, existe cierto grupo que durante este jueves y viernes santo tendrán que trabajar, incluso siendo días considerados como feriados. De esta manera, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) explicó el monto que te corresponde cobrar por laborar durante estas fechas festivas.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS EN JUEVES Y VIERNES SANTO?

El gerente del Centro Legal de la CCL, Álvaro Gálvez, anunció que de acuerdo al artículo 6 del D. Leg. 713-Ley de Descansos Remunerados, los trabajadores del sector público y privado que trabajen este jueves 28 y viernes 29 de marzo, que son días feriados no laborables, tienen el derecho de obtener la remuneración ordinaria que sería a un día laboral por cada día feriado. Aunque, con respecto a los trabajadores privados tienen la opción de coordinar con su empleador y sin reemplazar el descanso, percibir un triple pago, es decir, uno trabajado en el día festivo con una sobretasa de 100 % y otro por ser feriado.

“Por ejemplo, si la remuneración del trabajador es de S/ 1 500 (S/ 50 diarios), de laborar los feriados 28 y 29 de marzo, y no tener descanso sustitutorio en otros días, tendrá derecho a percibir 3 remuneraciones por cada día: S/ 50 por el día feriado (que está incorporado dentro de la remuneración semanal, quincenal o mensual) y S/ 100 por trabajar en día feriado (sobretasa de 100%)”, indicó el especialista de la CCL.

Además, la institución empresarial mencionó que en el caso que el descanso semanal del empleado cae Jueves o Viernes Santo, solo cobrará la remuneración que corresponde por el descanso semanal y no por el día inhábil. Así también, no se tomará en cuenta cuando la persona trabajó en día feriado pero el turno de trabajo empezó en un día normal. Asimismo, los que están de vacaciones no tienen derecho a un pago extra.

¿CUÁNDO INICIÓ LA SEMANA SANTA?

La Semana Santa en Perú, fecha importante en el calendario cristiano, empezó este domingo 24 de marzo, considerado Domingo de Ramos y finaliza el 31 de marzo con el Domingo de Pascua. En estos días de festividades se llevarán a cabo diversas procesiones cristianas y católicas, misas, viacrucis, actividades culturales y más. A continuación, te presentamos el cronograma de la conmemoración cristiana en el país cafetero:

24 de marzo: inicia Semana Santa con el Domingo de Ramos

Sábado Santo o Sábado de Gloria 31 de marzo: Domingo de Resurrección

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DEL 2024 EN PERÚ?

A continuación, te presentamos la lista de feriados que resta del año 2024, en la cual se incluyó los cuatro nuevos días festivos a nivel nacional:

Semana Santa: jueves 28 de marzo.

lunes 9 de diciembre. Navidad: miércoles 25 de diciembre.