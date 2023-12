Daddy Yankee sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios musicales, pero sorprendió aún más cuando dio a conocer su decisión de seguir el camino de la fe. En la madrugada del pasado lunes, al finalizar su quinto concierto ‘La Meta’, con el que finalizó su carrera artística, manifestó que acabó una etapa y empezará una nueva historia, que es el de vivir su vida para Cristo.

“Esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, expresó ante miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. “A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”, resaltó, antes de que decenas de drones en la sala del concierto iluminaran el cielo con el mensaje “Cristo te ama”.

Si bien el reguetón y la fe cristiana parecen incompatibles, no es una sorpresa que un artista se vincule con este ámbito espiritual, puesto que anteriormente se ha revelado que otros cantantes urbanos se refugiaron en la religión por diferentes motivos personales que atraviesan.

¿QUÉ OTROS ARTISTAS DEL REGUETÓN SIGUIERON EL CAMINO DE LA FE?

FARRUKO

Hace 2 años, Farruko anunció a sus seguidores su decisión de seguir el camino de la fe y pidió perdón por los mensajes de sus canciones, especialmente por el tema ‘Pepas’, que fue un éxito en la industria musical.

“Dios es un ser justo, me permitió lo malo y lo bueno y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizá tiene muchas dudas. Se trata de un testimonio real. Un mensaje de luz entre medio de las tinieblas”, declaró en aquel entonces, según recoge RPP.

EL GENERAL

Probablemente, El General haya sido el pionero de este cambio radical en la vida de un artista. El rapero panameño era considerado en su momento como el ‘padre del movimiento de música latina urbana’, por los excéntricos bailes que promovía en su canciones y el curioso estilo para interpretarlas.

En 2004 decidió dar su última gira luego de perder notoriedad en la industria, y posteriormente, trece años después, decidió dedicar sus últimos años a predicar la palabra de Dios en una congregación de Testigos de Jehová.

HÉCTOR ‘EL FATHER’

Considerado como uno de los creadores del sonido actual del reguetón, Héctor ‘El Father’ tomó la radical decisión de abandonar su vida pública y fama para convertirse en pastor evangélico.

Incluso utilizó su talento para servir a Dios, puesto que lanzó un disco en 2021 que buscaba llevar la palabra de Dios y acercar nuevos fieles a la iglesia.

DON OMAR

El popular ‘Don’ declaró hace un tiempo para CNN que su decisión de acercarse al cristianismo fue durante su etapa como adolescente, debido a que vio a varios de sus amigos morir a causa de la violencia organizada, además de que trataba de alejarse de los malos hábitos, como el hecho de vender drogas.

OTROS ARTISTAS

De la misma manera que Daddy Yankee encontró consuelo en Dios a los 17 años luego de que recibiera un balazo, Vico C y Voltio también se refugiaron en la religión para controlar adicciones y alejarse de la violencia.

Otros casos de artistas involucrados en el cristianismo son Tito ‘El Bambino’, Alex Zurdo y Redimi2, quienes a pesar de que mantienen la esencia del género musical, expresan mensajes de fe y esperanza en sus letras.

También existen otros artistas que no han anunciado que pertenecen a algún movimiento cristiano, pero si expresan su espiritualidad en algunas de sus canciones, como es el caso de Residente, Bad Bunny, Ozuna, y Wisin y Yandel.