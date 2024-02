TikTok: pareja de Juliaca es viral tras casarse en tractocamiones

No cabe duda que, TikTok es una de las redes sociales más populares del mundo, pues los usuarios suelen compartir distintos videos, incluso parte de ellos son virales. Y es que, este es el caso de una pareja de novios que llegaron a su boda en grandes camiones en la ciudad de Juliaca, lo que ha generado miles de interacciones en dicha plataforma debido a la particularidad del acto.

TIKTOK: NOVIOS LLEGAN A SU BODA EN TRACTOCAMIONES EN JULIACA

En un video de TikTok que compartió el usuario @carloshinojosag se puede ver que una pareja de novios llegan a la Plaza de Armas de Juliaca en dos tractocamiones muy decorados por la gran ocasión. La pareja no dudo en eternizar el emotivo momento con una bella genialidad tan poco usual a diferencia de otras parte de nuestro país. Los familiares que estuvieron allí iban registrando todo mientras los enamorados mostraban su felicidad.

Dichos vehículos era de color blanco y estaban decorados con hermosas flores en la parte frontal. También llevaban los nombres de cada uno de ellos indicando que se encontraban dentro del automóvil: Alexander y Lizeth. Este clip se ha vuelto tendencia en las redes sociales y hasta el momento cuenta con casi un millón de reproducciones y más de 14 mil “Me gusta”.

TIKTOK: ¿CÓMO REACCIONARON LOS INTERNAUTAS?

El video de los novios llegando en tractocamiones se hizo tendencia en las redes sociales debido a la singularidad del acto, esto generó el asombro de los usuarios de TikTok que no dudaron en comentar. Entre los comentarios se puede leer que algunos internautas están a la espera de su juliaqueño. Otros felicitaron a la pareja por su reciente boda.

“Algún día encontraré un puneño trabajador, amoroso, honesto, fiel y que ame a mis padres”, “Soy de Juliaca y todavía no encuentro a mi juliaqueño”, “Gracias a Dios tengo un juliaqueño y mi boda será en 2050, quedan invitados”, “¿Algún juliaqueño soltero?”, “Me pongo pilas y me busco uno de Puno”, “Así son las bodas en Juliaca, nada ostentosas y obvio nada que envidiar. Felicidades para la pareja”, “Mi pareja es un juliaqueño, este año me caso porque me caso”, “¿Alguna juliaqueña para casarnos? Ya me dieron ganas”, “Así dan ganas de casarse”, “Cuando me case no diré nada, pero habrá señales”, fueron uno de los comentarios que realizaron en la red social china.

TIKTOK: ¿CÓMO FUE LA BODA ENTRE UNA PERUANA Y UN ÁRABE EN CUSCO?

En otro video de TikTok que compartió la usuaria @yachasunchis se puede ver que en una boda que se llevó a cabo en Cusco, un árabe con su vestimenta típica (una larga túnica y un turbante) ingresa feliz a un local acompañado de brazos de quien sería su futura suegra.

Mientras el hombre y la mamá de la novia avanzan se logra escuchar los aplausos de los invitados que se encontraban allí y la voz del maestro de ceremonia. Con respecto a la decoración, el salón estaba engalanado con muchas flores rosadas, mesas, sillas, luces y en el fondo se podía observar el nombre de Nilo y Milagros.

Sin duda, este clip que se grabó en la ciudad imperial, y que tiene como descripción “Un árabe casándose en Cusco”, se ha vuelto viral en la plataforma china, pues hasta el momento logró tener más de un millón de reproducciones y 21 mil “Me gusta”.