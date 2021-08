WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en el mundo. Si bien Telegram y otras apps buscan generarle competencia, la famosa W sigue liderando en este ámbito sin ningún problema. Y, a continuación, te mostraremos un truco que tal vez desconocías.

En el día a día son millones de mensajes los que circulan a través de la plataforma. Y, en esta última semana, WhatsApp habilitó una nueva función que le brinda la oportunidad a los usuarios de enviar una fotografía o un vídeo y que este desaparezca una vez sea visto por el receptor, por lo que no podrán volver a verla o guardarla en su celular.

Sin embargo, sí existe una forma de observar nuevamente el video o imagen. Lo primero que debes hacer es conectarte a través WhatsApp Web o el cliente para PC de WhatsApp. Abre la versión web de WhatsApp para computadora, pero no veas la foto.

Ahora vete a tu móvil y activa el modo avión. Una vez concluido estos pasos, ya podrás abrir la foto tantas veces como deseas a través de WhatsApp Web. Esto es porque, aunque se muestre que el teléfono móvil al que está asociado no tiene conexión, los chats y los elementos que te han enviado ya han sido cargados en la versión de escritorio.

Eso sí, una vez hayas visto la fotografía las veces que deseas, tienes que cerrar WhatsApp Web.Cuando ya cerraste esto, ya puedes desactivar el modo avión del móvil (no antes) y podrás continuar usando la app de mensajería instantánea como siempre. No es necesario abrir la foto si no quieres, pues esta aparecerá como que no ha sido visualizada.

Fuente: Trece Bits

