El mundo polideportivo se despide poco a poco de Tokio 2020 con la ceremonia de clausura llevada a cabo este domingo 8 de agosto; sin embargo, no solo fue nostalgia lo que nos dejan los Juegos Olímpicos, sino también ilusión de volver a reencontrarnos en un evento de tal envergadura ahora en una nueva sede para el 2024.

La despedida de los presentes JJ. OO. no solo fue un espacio en el que las 204 delegaciones desfilaron -en el caso peruano, Alexandra Grande y Christian Pacheco se encargaron de llevar la bandera nacional- por el Estadio Olímpico de Tokio, sino también para mencionar la próxima parada de la antorcha olímpica: París 2024.

Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, fue la encargada de entregar la bandera olímpica al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien a su vez le encomendó la misma a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tras la revelación del siguiente certamen.

Más adelante, ‘La Marsellesa’ se apoderó del recinto gracias a la interpretación por parte de la Orquesta Nacional de Francia, además de otros artistas destacados que se encontraban en lugares emblemáticos de la capital del país europeo; el Museo de Louvre o el Estadio de Francia se llevaron los aplausos.

Para concluir con la revelación de la nueva sede, Emmanuel Macron, presidente de Francia, se conectó vía video para enunciar un significativo “plus vite, plus haut, plus fort, ensemble” (más rápido, más alto, más fuerte, juntos) que se podía ver desde el último piso de la Torre Eiffel.

París tomó este domingo el relevo de Tokio y dio oficialmente la bienvenida a esta nueva etapa olímpica con una ceremonia en la capital que sirvió de aperitivo para los Juegos de 2024.