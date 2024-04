Sydney Sweeney, la reconocida actriz de las películas Euphoria y Madame Web, no solo es una apasionada por la actuación, sino que también es fanática de la restauración de carros antiguos. En su cuenta oficial de Instagram publicó una serie de fotos de lo que fue la restauración de un Ford Mustang de 1965 y mucho antes también restauró un Ford Bronco de 1969. Aquí te contamos más sobre su pasión por el mundo motor.

Ahora, no es coincidencia que solo restaure vehículos de Ford, puesto que la actriz es imagen de dicha marca estadounidense.

Sydney Sweeney no solo ha dejado ver su pasión por los autos en su cuenta oficial de Instagram, sino que también documenta estos procesos en su cuenta de Tik Tok, Syd’s Garage, que cuenta con más de 1,8 millones de seguidores. Según lo que ella misma señaló, la cuenta fue abierta para inicialmente documentar el proceso del Ford Bronco de 1969, después también decidió subir contenido del Mustang 1965.

De manera que la actriz tiene una especial relación con el Bronco de 1969, el cual considera que es el carro de sus sueños. En varias entrevistas Sweeney señaló que cuando consiguió el Bronco necesitaba espacio para hacer el trabajo de restauración. Entonces, contactó al padre de un amigo de la infancia, Rod Emory, quien le abrió las puertas de su garaje en el Valle de San Fernando, donde rápidamente se puso a trabajar: desde reemplazar las suspensiones y hacer un pestillo personalizado en el capó hasta quitar los ejes. Pero restaurar una Bronco también vino con algunas decisiones dolorosas, como cambiar su transmisión manual a una automática, para disgusto de su madre Lisa.

La restauración del Ford Bronco de 1969 fue motivo para que la actriz documente el proceso en Tik Tok. (Foto: Instagram: Sydney Sweeney) / Sydney Sweeney

“Fue muy triste. Me encanta conducir en modo manual. No hay nada mejor que sentir que eres tú quien tiene el control de un automóvil”, dice Sweeney. “Pero con un vehículo tan pesado como un Ford Bronco de 1969, conduciendo por las colinas de Los Ángeles y conduciendo con esos conductores a los que les gusta ir detrás de ti, quería que este fuera mi conductor diario. [Pero] el auto es tan pesado que rueda “Regreso justo un segundo antes de irme, y la gente simplemente no lo entiende. Y estar sentado en el tráfico de la 405 es un ejercicio”.

Toda esta pasión que transmitió en sus redes sociales conllevó que Ford la contacte para convertirla en imagen de la marca. Además, la firma americana la contrató para diseñar y personalizar un Mustang GT 2024, inspirado en su Mustang de 1965 de la actriz llamado Britney.

La actriz es una gran fanárica de la restauración de carros antiguos, especialmente realiza este proceso con vehículos Ford. (Foto: Instagram/Sydney Sweeney) / Instagram/Sydney Sweeney

Es decir, es un Mustang de la primera generación considerando que Ford lanzó este automóvil deportivo en 1964. En un video subido en su canal de Tik Tok se puede ver que su Mustang está en perfectas condiciones, destacando por su acabado interior. Además, la actriz también resalta que otro aspecto importante es que conserva sus piezas originales como, por ejemplo, el juego de aros, los cuales tiene un diseño de múltiples rayos al estilo de la época.

Por último, la actriz dio a conocer una divertida anécdota con el Mustang, ya que este tiene una dirección mecánica. “¡Mi Mustang no tiene dirección asistida y estoy sudando cuando conduzco ese auto!”, señaló en una entrevista.