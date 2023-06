Un Toyota Land Cruiser de 2021 se vende dentro de una burbuja en Australia: ¿por qué?

En 2021, Toyota lanzó el Toyota Land Cruiser 70th Anniversary, una edición especial por los 70 años del todoterreno en el mercado australiano. De hecho, solo estuvo disponible en el país oceánico. Y, ahora, un ejemplar de este vehículo se vende, pero dentro de una burbuja.

Se cree que hubo un total de 600 ejemplares de este modelo especial. De estos, 320 fueron de doble cabina, así como el vehículo que se ofrece en la burbuja. Mientras que otros 200 fueron de cabina sencilla y los restantes 80 tipo Station Wagon.

Se diferenció de la versión tradicional por ciertos añadidos estéticos. Su parrilla se mantuvo, pero con grupos ópticos con los contornos oscurecidos, paragolpes ensanchados y negros y llantas de aleación de 16″. En el lateral aparecen los logos de edición limitada; y en el interior cuenta con molduras de madera de imitación, reseña el sitio especializado El Motor.

/ Car Sales

Su parte mecánica consta de un motor V8 de 4.5 litros de Toyota diésel, que ofrece una potencia de 202 CV y un par de máximo de 430 Nm en su torque.

El actual dueño del vehículo en la burbuja pide 139.000 dólares australianos, poco más de US$ 93.000. Esto cuando su precio original en 2021 fue de entre US$ 58.000 y US$ 62.000. Pese a que el incremento y el precio es desorbitante, existen tres razones para establecer tal oferta.

El vehículo es parte de una edición especial. Además, el vehículo en cuestión solo tiene recorrido 12 kilómetros, por lo que se puede especular que nunca fue conducido tras salir de fábrica. Y, como tercer punto, está en una burbuja.

La burbuja que envuelve al Toyota Land Cruiser permite mantener el vehículo en las mejores condiciones posibles. Esto es así al nivel que, quizás, no tenga ni una partícula de polvo acumulado. Este cuidado se incluye en el precio, por si su nuevo propietario quiere seguir preservando el estado del todoterreno.