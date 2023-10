Una de las películas más esperadas por los fans es, sin duda alguna, “Five Nights at Freddy’s”. La cinta finalmente llegó a la pantalla grande después de más de ocho años desde que se insinuara por primera vez y fuera solicitada fervientemente por los seguidores. En Saltar Intro vimos la cinta y aquí te contamos qué nos pareció la película dirigida por Emma Tammi y producida por el mismo creador de la saga, Scott Cawthon.

Pero primero que nada vamos a contextualizar.

¿Qué es “Five Nights at Freddy’s” y cual es su objetivo?

“Five Nights at Freddy’s” (abreviado como FNAF) es una serie de videojuegos de terror independientes creada por Scott Cawthon. La serie se centra en la historia de un guardia de seguridad que trabaja en una pizzería ficticia llamada Freddy Fazbear’s Pizza durante la noche. La peculiaridad del juego radica en que los personajes animatrónicos, que son robots animados utilizados para entretener a los clientes del restaurante durante el día, se vuelven inquietantemente activos y hostiles por la noche.

Póster de "Five Nights at Freddy's".

El objetivo del jugador es sobrevivir durante cinco noches en el restaurante, evitando ser atacado por los animatrónicos, que se mueven por el lugar en busca de cualquier presencia humana. El juego se juega desde una perspectiva en primera persona y se basa en la gestión de recursos, como la energía eléctrica para las cámaras de seguridad y las puertas, para mantener a raya a los animatrónicos.

La historia de la película

Dentro de los juegos de “Five Nights at Freddy’s,” la historia real empieza en el segundo, ya que en el primero solamente tienes que sobrevivir a las cinco noches en Freddy Fazbear’s. Aquí comienza de manera parecida, con un guardia de seguridad que es asesinado y luego otro que tiene el mismo (y soso) destino al encontrarse en el lugar con los extraños animatrónicos.

Pasamos del plano absoluto de terror que predicaban los tráilers de la película a una historia de amor familiar y de superación del protagonista, que no puede superar la desaparición de su hermano y que busca la salida en estupefacientes que consume sin una prescripción psiquiátrica previa, por lo que altera totalmente su estado mental y para colmo, está cuidando a su hermana menor.

Escena de "Five Nights at Freddy's".

Como este perdía su trabajo fácilmente por los recuerdos de su hermano en su niñez (ya que siempre lo hacía imaginarse cosas que no eran) termina consiguiendo trabajo en Freddy Fazbear’s Pizza, lugar donde nadie iba puesto que estaba ‘maldito’ por las constantes desapariciones, pero a este no le importa e igual va. Es así que inicia realmente la película (a unos 30 o 40 minutos de haber comenzado prácticamente) ya que una noche, el protagonista lleva a su hermana, donde se da cuenta de la conexión que esta y los animatrónicos tienen desde hace tiempo. ¿Cómo lo hizo? Mejor no te lo contamos para no spoilearte todo lo que resta de la película.

Ahora vamos a lo verdaderamente importante, las referencias.

Referencias de “Five Nights at Freddy’s”

Recuerdo que me encontraba en la sala de cine, y escuchaba gritar en reiteradas ocasiones a los chicos y grandes que asistieron a la función. El fanatismo por la saga es tal que absolutamente todas las referencias han sido bien recibidas. Desde la aparición de personajes especiales, de los juegos, de las cámaras de seguridad, de los dibujos, del propio plot twist. “Five Nights at Freddy’s” tiene referencias muy grandes que, si eres fan de la saga, te van a encantar. Es más, hacía bastante tiempo que no veía una película con tal índice de referencias en su haber.

El Punto Más Flaco de “Five Nights at Freddy’s” es su propia premisa

“Five Nights at Freddy’s” era pintado como una película de terror que terminó reduciendo su categorización de +18 a PG-13 y es entendible porque la mayoría de personas que acudieron a las salas de cine fueron niños. No tendría sentido hacer una película que no pudieran ver en la pantalla grande; sin embargo, esto termina haciendo decaer el propio terror del cual prácticamente no existió más que un par de tomas.

¿Es “Five Nights at Freddy’s” una buena película?

Yo diría que sí, “Five Nights at Freddy’s” es una buena película, PERO para los propios fans de la saga. Si no estás muy familiarizado con esta, realmente no la vas a disfrutar, ya que la historia es un tanto sosa, los giros de trama son predecibles y hay poco terror. La película se estanca en el limbo de lo que pudo haber sido y no fue. Sin embargo, si eres fan de toda la historia de FNAF, sin duda la recomiendo.

