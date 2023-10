La franquicia Five Nights at Freddy’s (FNF) es conocida por su complejidad y sus giros argumentales, lo que ha llevado a una comunidad de fans apasionados a debatir y especular sobre sus detalles. Hay muchos videojuegos y spin-offs, como “Five Nights at Freddy’s: Pizzeria Simulator” y “Five Nights at Freddy’s: Help Wanted,” que continúan expandiendo el universo de una historia. Esta, de hecho, se basa en el videojuego de 2014.

La trama de FNF, que estrena otra película homónima el 2 de noviembre de 2023, comienza con el asesinato de cinco niños en el restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Sus almas quedan atrapadas en las máquinas de animales del lugar, los animatrónicos. Posterior a esto, ocurre una serie de sucesos paranormales.

Trailer de “Five Nights at Freddy’s: la película” (2023)

¿Cuál es la historia original de “Five Nights at Freddy’s”?

La historia de la reciente “Five Nights at Freddy’s: la película”, de la directora Emma Tammi, se basa en el storytelling del videojuego creador por Scott Cawthon en 2014. En este, el guardia de seguridad nocturno Mike Schmidt debe cuidar los pasillos del restaurante familiar Freddy Fazbear’s Pizza donde animales de forma robótica cobran vida y generan un ambiente terrorífico en el que matarán a los jugadores que los coloquen en un traje animatrónico inadecuado. La dificultad es sobrevivir desde la medianoche hasta las 6 a.m.

Teorías de los fanáticos gamers sobre la originalidad de la historia de FNF abundan en los foros y las redes sociales. Usualmente, se especula sobre un restaurante con el mismo nombre de la franquicia que existió en los años 80.

De acuerdo con un artículo de Marc Rollán El Funs en 3D Juegos, el desarrollador del primer videojuego crea el restaurante con animales animatrónicos terroríficos basándose en una época de auge de establecimientos de comida familiares en 1977, como el popular Chuck E. Cheese en Estados Unidos (con locales en Perú desde 2013). Su dueño fue uno de los padres de los videojuegos y cofundador de Atari, Nolan Bushnell.

Antes de tener el relato de Five Nights at Freddy’s, Scott Cawthon venía de una mala racha de creación de videojuegos. El último que hizo antes de la franquicia fue Chipper & Sons. Parte de la crítica fue escuchar a los niños decir que los animales animatrónicos del juego daban demasiado miedo y el artista pensó en que podían ser aún más terroríficos. En un arranque de ideas, se le ocurrió la trama de FNF.

El videojuego se lanzó por primera vez en la plataforma Desura el 8 de agosto de 2014 y después se incluiría en otras plataformas. Su creación solo demoró seis meses y la secuela vendría rápidamente en fines de ese año.