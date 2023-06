“Five Nights at Freddy’s”: ¿cuándo se estrena la adaptación del famoso videojuego?

Las adaptaciones de videojuegos al cine no se detienen. Tras el éxito de la serie “The Last of Us” y “Super Mario Bros. La Película”, llega la película de terror “Five Nights at Freddy’s”, inspirada en el juego homónimo. El tráiler oficial ya está disponible a través de YouTube.

“Five Nights at Freddy’s” es una película de terror protagonizada por Josh Hutcherson y dirigida por Emma Tammi. En el adelanto de casi tres minutos se puede ver a los personajes principales, incluidos los animatrónicos.

Un punto resaltante es que estos robots gigantes poseídos por los espíritus de niños perdidos están hechos con tecnología CGI, dándole el toque de realidad y terror que la película necesita.

Cabe señalar que “Five Nights at Freddy’s” será una adaptación del primer juego lanzado en agosto de 2014, donde se nos presenta a un guardia de seguridad cuya misión es vigilar una pizzería plagada de animatrónicos.

¿DE QUÉ TRATARÁ “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”?

Sin alejarse de la historia principal del videojuego, la película contará la historia de un guardia de seguridad que empieza su primer día de trabajo como vigilante nocturno en un lugar llamado Freddy Fazbear’s Pizza.

Pronto el protagonista descubrirá que los turnos nocturnos en la pizzería no serán tan fáciles de superar, puesto que una colección de muñecos animatrónicos embrujados y sedientos de sangre cobran vida por la noche.

El reparto de “Five Nights at Freddy’s” está conformado por Matthew Lillard (Scream), Josh Hutcherson (The Hunger Games), Mary Stuart Masterson (The Senior), Piper Rubio (Holly & Ivy), entre otros.

