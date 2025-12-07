Finalmente llegó a la pantalla grande “Five Nights at Freddy’s 2”, que retoma la historia de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza, ocurrida más de un año después del primer filme. Si ya viste la película de terror animatrónico y te quedaste a ver la escena post-créditos, pero no entendiste muy bien o quieres profundizar más sobre ella, Mag El Comercio te lo explica a continuación.

Antes te precisamos que la cinta escrita por Scott Cawthon se grabó desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025 en Nueva Orleans y las comunidades aledañas. Los actores Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard repiten sus papeles, mientras que Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace y Teo Briones se unen al elenco.

La actriz estadounidense Elizabeth Lail asume el rol de Vanessa Shelly a lo largo de los 103 minutos de metraje de la película "Five Nights at Freddy's 2" (Foto: Blumhouse Productions / Universal Pictures)

¿QUÉ SE VE EN LA ESCENA POST-CRÉDITO DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”?

En la escena post-créditos de “Five Nights at Freddy’s 2”, que sale a mitad de los créditos, aparece un grupo de jóvenes irrumpiendo Freddy Fazbear’s Pizza, donde comienzan a buscar cualquier recuerdo sobre Freddy para llevárselo, es así como dan con una habitación oculta en el que uno de los muchachos asegura haber encontrado un animatrónico de verdad, el cual está quieto e inconsciente, al menos eso parece. Se trata de Springtrap.

Cuando los créditos están acabando se escucha a alguien, tal como cerró el primer filme, pero esta vez en la voz del actor Skeet Ulrich diciendo: “Este mensaje debe ser tomado como una advertencia”. De pronto, corta la llamada porque algo o alguien lo interrumpe, pero no sabemos qué cosa o quién porque no se puede ver nada.

"Five Nights at Freddy's" es una película estadounidense de terror sobrenatural y suspenso que nos muestra a sanguinarios animatrónicos (Foto: Blumhouse Productions)

EXPLICACIÓN DE LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”

Con esta escena post-créditos se anticipa que habrá una tercera película de “Five Nights at Freddy’s”, ya que aparece el conejo amarillo destartalado Springtrap, que tiempo atrás con los resortes de su traje encerró dentro de él a William Afton y lo mató lentamente. Pese a que su cuerpo es poseído por el animatrónico, su espíritu lo acecha, haciendo que vuelva a la vida, tal como sucede con el resto de estos robots.

Debido a que su víctima Afton no sale mucho en la secuela y al saber sobre la llegada de una tercera cinta, los más fanáticos del filme descubren al final de la película que todos los menores poseídos por los animatrónicos originales “han mantenido el espíritu de Afton encerrado en la pizzería. Uno de los niños fantasma le advierte a Mike que ya no podrán retenerlo una vez que hayan ‘pasado página’. Lo que sugiere que Springtrap regresará y esta escena lo convence”, publica el sitio web CBR.

Si viste “Five Nights at Freddy’s 2” (2014) de Scott Cawthon y conoces los juegos e incluso novelas de FNAF, sabes que esa escena post-créditos nos prepara para algo mayor. Cabe mencionar que cuando se estrenó FNFA 3, nadie sabía lo importante que sería Springtrap, ya que era una nueva incorporación a la franquicia, pero a medida que esta crecía, supimos que poseía el espíritu de William Afton, el principal antagonista del universo Five Nights at Freddy’s. El hecho de haber visto por primera vez al animatrónico poseído, nos dice que el malvado ser de la franquicia regresó.

