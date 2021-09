Conforme a los criterios de Saber más

La serie “Sex Education” es una de las mejores ficciones originales de Netflix, y no es solo la opinión de este medio. Mucha prensa especializada y fans de las series lo reafirman al rededor del mundo. Esta producción británica se caracteriza por mostrar con franqueza el sexo, el despertar sexual y todos los problemas que existen al crecer y convertirse en un adulto. Tras una larga espera, por fin se estrenó su tercera temporada.

La temporada anterior se había quedado con una pregunta al aire. Otis (Asa Butterfield) le había pedido disculpas por teléfono a Maeve (Emma Mackey), pero Issac (George Robinson) aprovechó un descuido de Maeve y borró el mensaje. La tercera temporada, inicia justo ahí, al no existir el mensaje no había respuesta por parte de la estudiante y la amistad entre los protagonistas se había terminado. Cada uno hizo de su verano de forma aislada y diferente.

Con el inicio de un nuevo año escolar, llegan nuevos dramas juveniles y aventuras para todos los personajes de la serie. Tras el incidente del año pasado pasado y convertirse en la escuela del sexo por la prensa, los directivos de la escuela Moordale deciden traer a una directora que cambie la imagen de la institución y lleve por el camino de la abstinencia a los estudiantes.

Hope Haddon es el nuevo personaje de la serie. (Foto: Netflix)

Es un gran acierto de la creadora y guionista Laurie Nunn, integrar a un personaje como Hope Haddon, una autoridad que intenta llegar a los jóvenes con ideas conservadoras pero disfrazadas de modernas, utilizando el arte de la manipulación a su favor. Toma a los más vulnerables y menos adinerados del grupo para intentar moldear al resto. ¿Logrará su cometido? Hope es interpretado muy bien por Jemima Kirke, actriz británica a quien recordamos por su papel de Jessa Johansson en la exitosa serie de HBO “Girls”.

LO BUENO👏

“Sex Education” nunca decepciona. Desde su primera temporada se ha caracterizado por hablar sin tabúes ni prejuicios sobre el sexo y de la sexualidad. Esta ficción, a diferencias de otras series juveniles de Netflix, no ha necesitado de una gran publicidad, con sus sugerentes tráilers y original guion ha sido suficiente para llegar a tener gran impacto.

En esta temporada también se tocan temas relevantes para los jóvenes y no tan jóvenes como el acoso, la infidelidad, la autoexploración, identidad y métodos anticonceptivos; todo con mucho tacto y una gran cuota de humor.

Escena de la tercera temporada de "Sex Education". (Foto: Netflix)

La creadora y guionista de la serie, Laurie Nunn, apuesta esta temporada por darle un giro inesperado a la escuela Moordale. Esto funciona muy bien. Trae a una directora estricta y conservadora, que quiere traer a la vida de los jóvenes “valores” que se han perdido durante el periodo de Michael Groff.

En esta nueva era Moordale cambia, se plantearán nuevas reglas, los estudiantes empiezan a llevar uniforme, lo diferente en ellos se elimina. Hope Haddon trae grandes problemas a los adolescentes que se no sienten cis normativos, y son los mismos jóvenes quienes planean soluciones aunque no son escuchados.

Escena de la tercera temporada de "Sex Education". (Foto: Netflix)

Otro gran acierto de la serie, es que plantea una realidad que existe en muchas escuelas tanto en el Reino Unido como en el Perú u otro país de Latinoamérica. Hope piensa que el mejor método anticonceptivo es el miedo y la abstinencia. Con un curso de educación sexual lleno de desinformación, prejuicios e ideas erróneas sobre la sexualidad intenta que los estudiantes no tengan sexo entre ellos. Creo que esta etapa de la escuela Moordale traerá muchos recuerdos a los jóvenes y adultos que estudiaron en escuelas católicas.

La historia de Otis y Maeve es importante para la trama, pero pasa a un segundo plano para darle más protagonismos a otros personajes. Considero que “Sex Education” tiene un buen balance y le da profundidad a sus personajes principales y secundarios. En esta tercera temporada, el rol de Ruby (Mimi Keene) cobra una gran relevancia. Y creo que se convierte en una de las piezas e historias mejor narradas de la serie, hasta ahora.

Escena de la tercera temporada de "Sex Education". (Foto: Netflix)

Otro de los personajes que destacan esta temporada es Cal (Dua Saleh), estudiante de género no binario que llega para hacer crecer el espectro queer de la serie y ayudar a replantearnos por qué es importante que existan espacios seguros para quienes no se consideran ni hombre ni mujer.

Esta temporada cambia un poco la ficción, pero para bien y sin perder nunca su esencia. El “villano” de la segunda temporada Issac, quien es protagonizado por un actor con discapacidad, tiene una gran escena junto a Maeve. “Sex Education” ya nos ha mostrado infinidad de escenas de sexo sin maquillaje y que cumplen un propósito. En esta temporada, se muestra algo que casi no es tocado en TV, salvo cuando se muestra la vida de un famoso con discapacidad motriz, hay una escena sublime de amor entre Isacc y Maeve, rompiendo varios mitos al rededor de cómo es la sexualidad de alguien con discapacidad de brazos y piernas.

(Foto: Netflix)

Gillian Anderson, como en las anteriores temporadas, ha estado espléndida como la terapeuta de sexualidad Jean Milburn. Jean es la madre que muchos hubieran querido tener, abierta para hablar de cualquier tema, lo suficientemente protectora y sin ningún prejuicio. En esta nueva etapa de su vida, Jean se enfrentará a un segundo embarazo y los prejuicios que existen al rededor de uno en edad muy adulta. Anderson nos regala una escena muy divertida como reveladora al enfrentarse a los micro machismos dentro de la ginecología.

LO MALO🧐

En esta temporada hay muchos momentos memorables. Cada episodio tiene escenas buenas y conmovedoras, pero no se repite una que impacte tanto o genere tan empatía como la de Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood) en la segunda temporada. En las dos entregas anteriores siempre ha habido un momento que se convierte en el más memorable, considero que en esta no hubo. Quizás muchos fans se quedaron con la idea que de algo podría faltar por ello, pero como ha sido escrita esta nueva temporada, no creo que sea necesaria.

VEREDICTO🤔

En resumen, “Sex Education” nunca decepciona. Es una serie que entretiene y enseña mucho, sobre sexo, métodos anticonceptivos y la vida. Como siempre deslumbra gracias a su buen guión, diálogos ágiles, divertidas escenas y su mucha sutileza para hablar de temas que muchas veces no se tocan ni en la televisión ni en hogares. Definitivamente es un manual hecho serie.

LA FICHA:

Sinopsis: Llega un nuevo curso y Otis tiene relaciones sexuales de vez en cuando, Eric y Adam son pareja oficial, y Jean está embarazada. Entretanto, Hope, la nueva directora, intenta que Moordale vuelva a ser un modelo de excelencia, Aimee descubre el feminismo, Jackson se enamora, y un mensaje de voz perdido aún planea en el aire. Prepárate para los «animales de compromiso», fenómenos alienígenas, cupcakes en forma de vulva y mucha más señora Groff.

Reparto: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells

Año: 2021

Temporadas: 3

Episodios: 8

Calificación del autor: ★★★★