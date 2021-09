Conforme a los criterios de Saber más

La moda es cíclica y tal parece que las películas también. A finales de los años noventa, una comedia romántica llamada “Ella es así” mostraba a unos jóvenes Rachael Leigh Cook, Freddie Prinze, Jr, Paul Walker y Anna Paquin. Esta cinta fue un éxito en aquella época, y 22 años después Netflix ha sacado un reboot llamado “He’s All That” (“Alguien como él” en español). La vimos y estos son nuestros comentarios.

En 1999, Freddie Prinze, Jr interpretaba al típico adolescente popular de una escuela, cuya novia, lo dejaba y para volver a tener popularidad lo retan. Sus compañeros lo desafian a escoger a “un patito feo” y volverla una chica popular y perfecta para encajar como reina de un baile. “Alguien como él” o “Él es así” (como también ha sido traducido) invierte los papeles, y ahora es Addison Rae en el papel de Padgett quien tendrá que convertir a Cameron (Tanner Buchanan) en un chico perfecto y guapo.

"She’s All That" se estrenó en 1999.

LA VERSIÓN DE NETFLIX

Esta cinta original de Netflix está dirigida por Mark Waters, quien estuvo a cargo de la icónica y casi película de culto “Chicas pesadas”. “Alguien como él” es una cinta divertida que narra como Padgett, una influencer en medio de una transmisión en vivo descubre que su pareja le ha sido infiel. Este video se convierte en viral y ella pierde sus patrocinadores.

Ante la desgracia de quedarse sin dinero para la universidad, pues su madre es enfermera y no pueden costear la universidad sin el dinero que gana como influencer Padgett, decide transformar al más “loser” de su promoción y convertirlo en un joven guapo y un futuro rey del famoso baile de fin de año.

Escenas de la película "Alguien como él", cinta original de Netflix. (Foto: Netflix)

Esta es una versión más moderna del clásico noventero, con bailes de Tiktok, transmisiones en vivo por Instagram y dramas comunes en la era de las redes sociales. Además, “Alguien como él” es una muestra del mundo de los influencers y de lo que son capaces de hacer por popularidad.

Escenas de la película "Alguien como él", cinta original de Netflix. (Foto: Netflix)

LO BUENO

La influencer Addison Rae demuestra que tiene mucho talento para la actuación. Este es su primer protagónico. En el 2018 le dio voz a un personaje en la película animada “Agente 00-Gato”, sin embargo, esta es la primera vez que aparece en pantalla grande.

A pesar de su poca experiencia en la actuación, Rae ha hecho un buen trabajo, quizás porque interpreta a una influencer de redes sociales, algo que ella es en la vida real. Rae es la tercera persona con más seguidores en Tiktok, tiene más de 83 millones y es probable que tras esta cinta esos números crezcan. En Instagram tiene casi 40 millones.

Escenas de la película "Alguien como él", cinta original de Netflix. (Foto: Netflix)

Se nota que Mark Waters intenta volver a las comedias juveniles. En esta cinta con jóvenes de la generación Z muestra cómo es la realidad detrás de los influencers con comedia y un guión simple pero que funciona bastante bien.

Hayas o no visto la película de los noventas, vas a disfrutar de este reboot. Además, Rachael Leigh Cook reaparece, pero esta vez como la madre de la protagonista, mientras que el actor Matthew Lillard tendrá un divertido cameo. La icónica canción “Kiss Me” de Sixpence None the Richer también tendrá un importante rol en esta cinta.

Escenas de la película "Alguien como él", cinta original de Netflix. (Foto: Netflix)

Kourtney Kardashian tiene un cameo en la cinta. Es un personaje chico pero que suma, pues se burla de la superficialidad de los influencers y celebrities. El elenco lo completan Madison Pettis (“Entrenando a Papá”) y Peyton Meyer, como los villanos.

Escenas de la película "Alguien como él", cinta original de Netflix. (Foto: Netflix)

LO MALO

No existe mucha química entre Addison Rae y Tanner Buchanan, ambos desarrollan buenos papeles de forma separada. Pero al ser una comedia romántica, esperas chispas entre ellos y eso no ocurre. Uno no termina de creer que están enamorados.

Escenas de la película "Alguien como él", cinta original de Netflix. (Foto: Netflix)

Veredicto

Entre las comedias románticas y para un púbico juvenil que Netflix ha soltado este año, “Él es así” es una de las mejores. Es divertida, tiene una historia entretenida y tiene varios guiños a la película original. No te arrepentirás de verla porque además es ligera, vas a disfrutar de una buena comedia inspirada en las de los noventas.

LA FICHA

En esta versión de la película de 1999 Alguien como tú, se hace viral un vídeo en el que Padgett, una joven influencer en redes sociales, rompe con su novio. Eso la lleva a hacer una arriesgada apuesta para salvar su reputación: jura que puede convertir al desaliñado y asocial Cameron en el rey del baile de graduación. Pero la cosa se complica cuando se da cuenta de que se está enamorando de él.

Género: comedia, películas juveniles, reboots

Elenco: Addison Rae, Tanner Buchanan, Rachael Leigh Cook, Peyton Meyer, sabella Crovetti

Clasificación: 13 más

Año: 2021

Series similares: A todos los chicos, High School Musical, Ella es así

Calificación del autor: ★★★1/2

