Como un capítulo de transición puede calificarse el estrenado el último jueves en “The Kardashians”, la versión mejorada de “Keeping Up With The Kardashians” que emite ahora la cadena Star+ para Latinoamérica. Como se recuerda, el quinto episodio cerró con el fuerte cruce verbal que protagonizaran Kendall Jenner y Scott Disick en las narices de la matriarca del clan, Kris Jenner.

Y es que el empresario no soporta que la familia de su ex pareja, Kourtney Kardashian, parezca querer continuar su vida sin tenerlo en el centro de todo. Entonces, cuando Kendall contó que “había celebrado su cumpleaños” en una reunión íntima, pero especial, y no lo invitó, entonces ardió Troya. Scott perdió los papeles y exigió el lugar que cree haberse ganado en más de una década junto al clan.

“¡Ya superé esta mierda, Scott!”, gritó Kendall en un momento de la discusión. Tras golpear la mesa y levantarse furiosa, la cotizada modelo dejó solos a Disick y Kris, quien minutos después intentó calmar a su ex yerno. “Creo que Scott necesita calmar sus emociones”, sentenció ante cámaras.

Ciertamente, el vínculo entre las Kardashian y los hombres no ha sido usualmente problemático. Seamos precisos: separaciones sí, infidelidades también, pero no peleas escandalosas ni juicios millonarios de por medio. En un momento incluso –y no es un detalle menor—la propia Khloé conversa con su ex Tristan Thompson y le dice que, al final los hombres nunca “rompen” con el clan.

“Scott nunca se fue, Kanye no se fue y todo parece que tú tampoco…”, le dice al basquetbolista, quien rápidamente le dedica una mirada pícara y responde: “Tú no quieres que me vaya”. Esta relación, por ahora solo en el ámbito parental, podría tener futuro en los próximos capítulos de esta primera temporada (estamos en el sexto de un total de 20, vale recordar).

En la misma línea de los hombres que siguen merodeando el clan, este episodio muestra un particular momento de calma antes de lo que muy probablemente se convertirá en una tormenta. Hablamos de Kanye West (esta vez en su faceta de padre querendón y atento) visitando la casa de aún entonces esposa, Kim Kardashian, y yendo a recoger a los niños en un camión de bomberos. Menuda sorpresa les dio a sus hijos, quienes no dudaron en subirse en el vehículo y disfrutar un paseo por el barrio.

El protagonismo de este sexto episodio, sin dudas, recae en Kim Kardashian, quien a lo largo de los cinco capítulos anteriores terminó de prepararse para dar el Baby Bar Exam, una evaluación alternativa para los que desean estudiar la carrera de Derecho. La socialité –hija del abogado Rob Kardashian—confiesa en una charla con un promotor de indultos judiciales que muy probablemente su progenitor estaría “sorprendido” con sus ganas de estudiar leyes.

Kim Kardashian en "The Kardashians"

“Él me diría que seguir la abogacía saca muchas arrugas. Estaría muy sorprendido”, dice la influencer, quien finalmente logra superar la ansiada prueba (en su última chance) y llora de la emoción en compañía de sus hijos y su agente. La citada evaluación era el paso final que Kim quería dar antes de dedicarse de lleno a lo que parece robarle el sueño hoy en día: hacer labor social enfocada a los reos injustamente presos en Estados Unidos.

La segunda gran noticia que Kim Kardashian recibe en este sexto capítulo del reality que encabeza es, sin duda, una vinculada a lo ya descrito líneas arriba. Tras hacer campaña social y convocar a decenas de famosos para que exijan la conmutación de pena del preso Julius Jones, finalmente logra que el gobernador de Oklahoma le perdone la vida. La emoción de la hermana de Julius agradeciendo por teléfono a Kim es algo que bien podría motivar a que la madre de cuatro hijos continúe dedicando sus días a esto.

Scott Disick en "The Kardashians"

Ya en la parte final de un capítulo bastante bajo si de dramas se trata, Kourtney y Travis sufren un traspié en su intento por convertirse en padres. Pese a esto, y por la buena capacidad económica que tienen ambos, buscarán una segunda doctora que los ayude a continuar en la búsqueda de un bebé. Lo fundamental es que la pareja se mantiene unida, y muy melosa como ha sido desde el inicio de la serie en Star+. Incluso llegaron a cenar junto a sus hijos. “Me hace feliz la idea de una familia ensamblada”, señaló la mayor de las hijas Kardashian. Los hijos de Travis parecen haber tomado a bien el vínculo con una integrante del mediático clan.

Kendall Jenner en "The Kardashians"

El epílogo de este episodio muestra a Kendall y Scott sentados en la sala de la casa de la primera intentando aclarar diferencias. “Tú eres la más normal de la familia”, le dice Disick a manera de cumplido. La espigada modelo –quien no ha negado jamás que ve a Scott como un hermano mayor—explica los motivos por los que se exaltó en la última charla juntos. “La verdad es que yo siempre trato de mantenerme al margen de todo”, dice Jenner.

Con el riesgo de que, al bajar el nivel de drama, la atención en el reality de Star+ decaiga, ¿será este el fin de los cruces entre las integrantes del clan y un Scott que sigue preocupado por perder su lugar en la familia? Lo sabremos en los próximos episodios de “The Kardashians”.

Sigue a Saltar Intro en Instagram: