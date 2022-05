¿Querían drama? ¡Tomen a Scott Disick! Bajo esta premisa transita gran parte del quinto episodio de “The Kardashians”, el reality sobre la familia más mediática de los Estados Unidos que transmite en Latinoamérica la cadena Star+ (Disney).

Pero el presente capítulo inicia con Kim Kardashian en la recta final de su preparación para el anunciado Baby Bar Exam, un test que le permitirá estudiar Derecho de una forma alternativa a la convencional. Aunque la socialité intenta concentrarse 100% en sus estudios, resulta imposible porque la grabación del reality coincidió con su cumpleaños número 41.

Es así como las hermanas y madre de Kim se acercan a casa para celebrarle una pequeña fiesta sorpresa. Aunque conscientes de lo ocupada que está ella, no dejan de llevarle globos, su comida preferida (que le recuerda su infancia junto a su padre, el abogado Rob Kardashian) y, por supuesto, también se dan un tiempo para cantarle el “Happy Birthday” hasta que la influencer –en un ataque de sinceridad—les dice “es hora de que las saque de aquí porque tengo que estudiar”.

¿Qué llevó a Kim Kardashian a estudiar Derecho? Aunque en el capítulo previo se dieron algunas luces, en el que acaba de estrenarse ella se explaya un poco más en profundidad. La socialité no puede dejar de mencionar el escándalo que protagonizó por su video íntimo difundido veinte años atrás.

“Nunca nadie ha espetado a una estrella de realitys con un video sexual”, refiere. Es con el título en mano que la cabeza principal del clan Kardashian busca “demostrarse a sí misma” que puede conseguir lo que desea. “Quería romper el estigma. Que se jodan los que pensaron que no podría crecer”, dice satisfecha con el tiempo personal que ha dedicado a prepararse para esta evaluación.

El segundo aspecto importante vinculado a Kim en el presente episodio, sin duda, tiene relación con nuevos entretelones en torno a su ya finalizada relación con Kanye West, el rapero, productor musical y padre de sus cuatro hijos. Todo indica que la socialité no le tuvo más paciencia a quien fue su compañero por varios años. Así pues, ni siquiera murmura cuando afirma que “planteó la demanda de divorcio” en el momento preciso. “Estoy muy segura ahora. Sabía que debía hacerlo cuando presenté la demanda de divorcio”, refiere en una muy honesta conversación con Kourtney Kardashian.

Antes de hablar de Kourtney Kardashian, toca mencionar que –tal como ocurría en “Keeping Up With The Kardashians”—la presencia en pantallas de Kendall y Kylie es bastante reducida. En este quinto episodio, Kylie ni siquiera apareció. Y del lado de la espigada y cotizada modelo, su participación pasó de un momento peculiar, en el que se inyectó Vitamina C para “reforzar su salud” tras recuperarse del COVID-19, a otro muy candente con Scott Disick, el cual comentaremos más adelante.

Kendall se inyectó Vitamina C junto a una de sus mejores amigas, la también modelo Hailey Bieber. En la explicación de por qué recurre a este tratamiento no obligatorio, la modelo no escatima en sinceridad: “Siempre he sido hipocondriaca y mi salud es primero”.

KOURTNEY, SCOTT Y UNA ALTA DOSIS DE DRAMA

Desde nuestra primera reseña habíamos dicho que, ante la falta de controversia, no está mal generar polémica casi de la nada. Así pues, ha sido Scott Disick el gran protagonista de este quinto episodio de “The Kardashians”.

El empresario conoce al clan desde hace más de una década, por ende, ha construido una relación de cariño y afecto con todos. Desde la matriarca Kris Jenner, hasta la propia Kim, pasando inclusive por la joven Kendall, quien no duda en llamarlo “hermano de sangre”.

Pero cuando Kourtney está en el medio de este vínculo, la situación se torna rara. Y es que todo el clan ama a la hija mayor. Por lo mismo, no pueden ocultar su alegría al verla totalmente enamorada del baterista Travis Barker. Hay entonces un pequeño dilema: ¿La felicidad de Kourtney implica hacer a un lado a Scott Disick?

En su afán por lograr que los ex hagan las paces, Kris realiza una serie de recorridos, visitas y/o diligencias ante ambas partes. Kourtney (aunque lo niegue) se muestra reacia a dar el primer paso. Para ella, Scott no tiene necesariamente que ser parte de sus buenos recuerdos y tampoco ocupa lugar en su futuro. Desde el lado del empresario, “les desea lo mejor (a su ex y a Travis)”, aunque hay ciertos celos que ciertamente resultan inocultables.

Show o realidad, el punto es que Scott no está dispuesto a desprenderse de la familia que lo cobijó durante muchos años. Así que está listo para exigir que se le invite a cada reunión familiar, se realice donde se realice y en el momento que fuera. En primer lugar, increpa a la propia Kris, quien termina visiblemente “ofendida” y casi rogándole que se calme en un local de café. En segundo lugar, es Kendall quien paga los ‘platos rotos’. ¿Cuál fue su ‘error’? La joven modelo celebró casi a medias su cumpleaños solo con sus amigas y hermanas.

Enterado del asunto, Scott –a quien Kendall dijo ver como un hermano de sangre—increpa con dureza por la descortesía de no haberlo invitado. Este cruce de palabras, que incluyó varios momentos con el tono de voz muy arriba, desesperó a la modelo, quien casi golpea la mesa y abandona la charla con Disick, en lo que para muchos es el momento más intenso de lo que va de la presente temporada de “The Kardashians”. Un cruce que incluso opacaría el, hasta ahora único, encuentro entre Kourtney, Scott y Travis, durante la cena por el cumpleaños de Kris.

“Incomodar a Kourtney no es algo de mi incumbencia”, se queja Kendall al tratar de justificar porqué dejó fuera de su mini reunión de cumpleaños a Scott. El empresario, cuyo nivel de importancia en la serie va in crescendo de forma particular, no oye razones y parece dispuesto a defender lo indefendible. Veremos cuánta paciencia le tienen el clan Kardashian de ahora en adelante.

