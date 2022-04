Aunque podría parecer poco, ciertamente el primer capítulo de “The Kardashians” deja muchas claves sobre lo que será este reality, una especie de versión mejorada de “Keeping Up With The Kardashians” que ahora forma parte de la oferta de Star+, señal de streaming de la familia Disney.

Catorce años y 20 temporadas después, sorprendió saber que el imperio televisivo de las Kardashian/Jenner dejaría su casa (televisiva) de siempre, E!, por un nuevo hogar. Además de la muy comentada mejora económica (medios especializados estiman en 9 cifras el contrato entre la familia y la novel cadena), este ‘segundo aire’ de un clásico del entretenimiento presenta, como era de esperarse, nuevos personajes, pero también, una intención de apostar por lo seguro.

En la línea de lo nuevo, y ya entrando en el comentario del primer capítulo de “The Kardashians”, habría que mencionar a Travis Barker. Sin duda, el baterista –recordado mundialmente por la impronta que dejó en la banda de punk Blink 182 hace ya un par de décadas—es la gran novedad de esta primera hora de contenido emitida el pasado jueves 14 de abril.

La presencia de Barker responde, en caso alguien todavía no lo sepa, a su relación amorosa con Kourtney Kardashian, tal vez la menos fulgurante de las hermanas, pero quien parece haber encontrado al “amor de su vida” y, por lo mismo, no escatima en agarrarse a besos con este cada vez que es su turno en pantalla. El episodio estreno –que arranca con un dron sobrevolando las ostentosas casas del ‘clan’—sirve para que la madre de tres hijos junto al modelo Scott Disick cuente en resumidas cuentas cómo pasó de ser amiga por ocho años de Travis a proyectarse con él por el resto de sus días.

Pero no solo una pareja melosa nos presenta esta primera entrega de “The Kardashians”. Toca el turno de hablar de las otras dos con menos apariciones en esta primera hora. Primero Kendall, quien se ausenta de la reunión inicial de presentación porque contrajo COVID-19. La cotizada modelo no parece muy dispuesta, al menos por el momento, a detallar síntomas, consecuencias y más. Pero el virus surgido en Wuhan más de dos años atrás no fue impedimento para que la espigada joven se deje grabar practicando yoga en el ya mencionado recorrido aéreo de inicio.

Con un poco más de notoriedad en este primer episodio podemos mencionar a Kylie Jenner. La empresaria, modelo y madre de familia solo tiene voz en la parrillada familia del inicio. Es aquí cuando luce su avanzado estado de gestación (en este entonces de 6 meses) fruto de su romance con el rapero Travis Scott. Su sonrisa de oreja a oreja permite suponer que, aunque el músico no aparece en pantallas todavía, la relación se mantiene con buena salud y mucha perspectiva futura.

En el medio del ránking de apariciones podemos mencionar, sin dudas, a Khloé Kardashian. La socialité –conocida por su habilidad para decir las cosas sin ningún tipo de tapujo—aporta un buen porcentaje de drama al mostrar al padre de su hija True, el basquetbolista Tristan Thompson, casi arrastrándose por una nueva oportunidad. En caso alguien todavía lo desconozca: este deportista de 31 años de edad engañó a Khloé en pleno embarazo. La noticia fue un terremoto dentro del ‘Clan’, pero –como parece ser la filosofía Kardashian/Jenner—el show debe continuar. Y así el hoy pívot de los Chicago Bulls fue acogido nuevamente en la gran casa familiar no sin antes, inscribirse a una serie de terapias familiares y de pareja (“No sé de qué otra forma podemos llamarnos”, Khloé dixit). Pero nada de esto –al menos en el primer capítulo—ha sido suficiente para que el portentoso jugador reciba el perdón y pueda retomar el vínculo amoroso con la madre de True.

El plato fuerte de “The Kardashians”, sin duda, va de la mano de Kim. La socialité, empresaria, madre de cuatro hijos e impulsora mundial de ese invento contemporáneo llamado ‘selfie’, lleva la batuta en este reality de Star+ y se vale (directa o indirectamente) de aspectos tan tocados como nuevos. Ambos tal vez en igual medida. El primer capítulo –como si fuera veinte años atrás—incluye una mini crisis personal desatada porque uno de los hijos de Kim descubre en su Tablet un link que, valiéndose del clickbait, ofrece “un nuevo video XXX” de su madre.

Aunque se muestra “99.9% segura” de que no hay ningún otro video suyo en situaciones íntimas, Kim termina enfrascada en una pequeña cruzada por su honor. “Hoy conozco a los abogados adecuados y estoy dispuesta a enterrar al que se meta conmigo”, dice desafiante. Antes, de forma entendible, llora y recuerda que todos tiene derecho a una nueva vida, con más razón las víctimas del morbo humano a lo largo de las últimas dos décadas. Pero salvando esta pequeña situación, este primer episodio del reality de Star+ deja la puerta abierta a un momento clave en el presente de la empresaria: su comentada presentación como conductora de Saturday Night Live. Esto, por supuesto, de la mano de su actual novio: el comediante Pete Davidson.

Sin ahondar todavía en los motivos, este primer episodio del nuevo reality deja ver algunas etapas del proceso de divorcio que Kim Kardashian y Kanye West afrontaron hasta hace unas semanas. El rapero no aparece esta vez en pantallas –y presumiblemente no aparecerá en adelante--, pero sí sirve de confort para la madre de sus cuatro hijos en el momento en el que su privacidad se ve presuntamente vulnerada. En una entrevista con Variety, Kim Kardashian contó que Davidson no será parte del reality de Star+ pues no es lo suyo”, sin embargo, no negó que este pueda aparecer si de coincidir en eventos se trata. Este reality será entonces una oportunidad inmejorable para ver si esta vez la más popular de las integrantes de este clan consigue arrastrar hacia el centro de la pantalla al humorista que hoy ocupa su corazón.

La misma nota periodística arriba mencionada permite conocer algunos detalles que también quedan pendientes de confirmar a futuro. El más importante tal vez: Caitlyn Jenner no es parte del elenco estable de esta millonaria producción. Rob Kardashian (el único hijo en una familia plagada de mujeres, tampoco). Finalmente, y volviendo al comentario, la ‘mamá osa’ Kris Jenner aporta, como ya es costumbre, la cuota de ‘cálculo’ financiero en esta propuesta televisiva. Pone la cara a las cámaras y analiza cada movimiento público (y privado) de sus hijas. Finalmente, más que agente o representante, Kris nunca dejará de ser su mamá.

LA FICHA:

Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención.

Título original: “The Kardashians”

Duración: 20 episodios

Clasificación: +14 años

Género: Comedia, drama

Calificación: ★★★

MÁS EN INSTAGRAM...

VIDEO RECOMENDADO Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conversan sobre "De viaje con los Derbez 2". (Fuente: Saltar Intro)