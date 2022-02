Conforme a los criterios de Saber más

Como un descarrilamiento en cámara lenta del que no podemos apartar la vista, la crisis amorosa que está sufriendo el rapero Ye - antes conocido como Kanye West - ha vuelto a ser comidilla de la prensa de espectáculo a nivel mundial luego de que durante el fin de semana enviara múltiples mensajes a su ex Kim Kardashian, cuyas respuestas reveló públicamente (sin el aparente consentimiento de la remitente). Además, despotricó contra el actual novio de la socialité, el comediante Pete Davidson, y contra medios como el Daily Mail y el suplemento del New York Post Page Six.

La verdad es que ha sido una semana dura para Ye, quien no solo terminó su relación de dos meses con la actriz Julia Fox, sino que también inició un pleito con la cantante de Billie Eilish por su supuesta falta de respeto a su colega Travis Scott luego de que la artista de 20 años detuviera su concierto para ayudar a un fan en problemas respiratorios.

Pero estos incidentes no parecieron captar tanto su atención como sus intentos de recuperar a su todavía esposa, rogando incluso por intervención divina. “Dios, por favor reúne a nuestra familia nuevamente”, afirmó en un momento en un mensaje ya eliminado.

Kim Kardashian y Kanye West fueron una de las parejas más poderosas del mundo del espectáculo. (Foto: Instagram)

Adicionalmente, Kanye West, quien ha revelado anteriormente que ha sido diagnosticado con un trastorno bipolar y ha hablado abiertamente sobre sus problemas con su salud mental, pareció ofendido por los reportajes sobre su comportamiento errático: “Estar enamorado es estar loco por algo y yo estoy loco por mi familia. Feliz Día de San Valentín”, escribió, mientras mandaba su camión lleno de rosas a la casa de Kim Kardashian en un desesperado intento de detener un divorcio que parece inevitable.

LA PAREJA QUE MARCÓ TENDENCIA

Es indudable decir que Kanye West y Kim Kardashian fueron una de las parejas que marcaron la última década desde su lugar privilegiado como realeza dentro de la industria musical y del ‘reality tv’. A diferencia de otros impetuosos romances que han caracterizado a la farándula, la relación creció desde ser solo conocidos en 2003 a amigos en 2008 y finalmente pareja en 2011, luego de que la socialité se terminó su breve matrimonio con el basquetbolista Kris Humphries.

Como cabía esperarse con dos figuras tan conocidas, desde los inicios de la relación esta estuvo bajo la lupa de la prensa, quienes siguieron con atención el embarazo y subsecuente nacimiento de su primera hija, North West, y la pedida de mano por parte de Ye, en el 2013, así como la suntuosa ceremonia de bodas que celebraron matrimonio en Florencia, Italia, el 2014.

Rumores de supuestas infidelidades por parte de Ye, así como las vidas profesionales de tanto Kim Kardashian y Kanye West no parecieron afectar su relación, con el rapero - usualmente cuidadoso con su vida privada - apareciendo en ocasiones en el reality “Keeping Up with The Kardashians”, incluyendo mostrar en 2016 la crisis mental que sufrió el artista poco después de un publicitado asalto a Kim en París. En cambio, la pareja pareció mostrarse como un sólido pilar en el mundo del entretenimiento mientras celebraban el nacimiento de sus hijos Saint, Chicago y Psalm West.

SEPARACIÓN

El comienzo del fin en cambio llegó por algo que nos advierten no debemos discutir con familia y amigos: la política. Según lo que reportaron los medios en el momento, Kim Kardashian no tenía problemas con el apoyo que su esposo le había dado al presidente republicano Donald Trump, pero la candidatura de a la presidencia en 2020 por parte del rapero fue la que empezó a mostrar las grietas en el matrimonio.

En particular, fue un evento de campaña que el rapero realizó en Carolina del Sur el 2020 lo que pareció ser el detonante para el final de la relación. En el mitin político, Ye reveló detalles privados de la pareja, como el hecho que inicialmente consideraron abortar a su hija North, cosa que no le gustó a la socialité, lo que llevó a que el músico la acusara de intentar “encerrarlo”.

El rapero Kanye West celebra su primer mitin en apoyo de su candidatura presidencial en North Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos). Imagen del 19 de julio de 2020. (REUTERS/Randall Hill).

Días después Kim Kardashian rompió su silencio, explicando el trastorno bipolar de su esposo y pidiendo al público su comprensión y empatía hacia él. Durante el resto del 2020 la pareja intentó reconciliar su matrimonio, pero finalmente en el febrero del 2021 Kim Kardashian pidió oficialmente el divorcio a Kanye West.

Explicando la decisión en una reciente entrevista a Vogue, la estrella de la televisión ‘reality’ indicó que su decisión de divorciarse no solo se debió a los problemas mentales de su todavía esposo. “Por tanto tiempo, hacía lo que hacía feliz a los demás”, indicó. “Y creo que en los últimos dos años he decidido que voy a hacerme feliz a mí misma. Y eso se siente muy bien”.

“E incluso si eso creó cambios y causaron mi divorcio, creo que es importante ser honesto con una misma sobre lo que realmente te hace feliz”, continuó. “Me he elegido a mí misma. Creo que está bien elegirte a ti”.

ÓDIAME POR PIEDAD

El divorcio no ha sido fácil para las partes y Kanye West parece obsesionado con la idea de poder recuperar a su familia, a pesar de verse relacionado con varias mujeres desde que se anunció la separación.

La nueva relación entre Kim Kardashian y el comediante Pete Davidson parece ser una fuente de ira y molestia para Kanye West, quien entre otras cosas ha divulgado teorías conspirativas en contra del también actor de 29 años, además de pedirle a sus seguidores que le griten en la calle “KimYe para siempre” e incluso lo ha incluido - no favorablemente- en la letra de nuevos sus temas como “Eazy”.

Una de las imágenes que compartió Kanye West el fin de semana. (Foto: @kanyewest)

Haciendo aún más problemática la relación, en incidentes separados el músico ha acusado a su todavía esposa de “secuestrar a su hija” por supuestamente no proveer la dirección de la fiesta de cumpleaños de la pequeña Chicago West, así como criticar el abrirle una cuenta de TikTok a su primogénita North sin su permiso. Si bien la socialité ha intentado mantener en privado sus líos con su esposo, esta última acusación finalmente llevó a que le contestara públicamente.

“Los constantes ataques de Kanye contra mí en entrevistas y en las redes sociales son realmente más hirientes que cualquier TikTok que North pueda crear”, escribió en Instagram a inicios de febrero. “Como una madre que es la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija al mismo tiempo que le permito expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto - porque esto le trae felicidad”

“El divorcio ya es bastante difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de forma tan negativa y pública sólo está causando más dolor para todos”, continuó. “Desde el principio no he querido otra cosa que una relación de copaternidad sana y solidaria porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye siga haciéndolo imposible a cada paso.”

Fuera de este incidente, la estrategia que parece haber tomado Kim Kardashian es la de plácida indiferencia, sin responder al torbellino de mensajes desatado por Kanye West. En cambio, la socialité parece estar disfrutando su nueva relación con Pete Davidson con una romántica cena de San Valentín.

¿Funcionará esta táctica? Su efectividad ya era descrita por el clásico vals peruano “Ódiame”, compuesto por Rafael Otero López y cantada por Julio Jaramillo: “Ódiame por piedad yo te lo pido / Ódiame sin medida ni clemencia / Odio quiero mas que indiferencia / por que el rencor quiere menos que el olvido”.

