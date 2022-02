‘Keeping Up With The Kardashians’ es considerado uno de los programas de reality más exitosos del mundo gracias a su extensa trayectoria y la gran cantidad de seguidores que logró concentrar con el paso de los años. Por ello, cuando sus protagonistas anunciaron que este llegaba a su fin tras veinte temporadas al aire , un sentimiento de tristeza invadió el corazón de los televidentes.

Afortunadamente, la tristeza no duró por mucho tiempo ya que las integrantes del clan Kardashian-Jenner seguirán entreteniéndonos en la televisión. Y es que según se conoce, ellas ya habrían firmado un contrato extendido con la plataforma de streaming Hulu, la cual es propiedad de Disney. A continuación, te contamos más detalles sobre el regreso de las Kar-Jenner a la pantalla chica.

“Nuevo año, nuevo show, nuevos comienzos. ¿Estás listo para acercarte más que nunca?”, es la frase que se lee al pie del video promocional del nuevo proyecto de la familia más mediática del mundo. Titulado ‘The Kardashians’, todo parecería indicar que este proyecto tendría un enfoque más íntimo en la vida de sus protagonistas y una editorial high end, hecho que sería confirmado por los cambios ejecutivos.

Emma Conway, Elizabeth Jones y Ben Winston serán los productores ejecutivos de ‘The Kardashians’ y a su equipo se suma Danielle King como ‘showrunner’. Nominada en dos oportunidades al premio Emmy, King asumirá la doble función de auto-productora y guionista del nuevo show de la matriarca Kris Jenner y sus cinco hijas.

La cuenta oficial del programa compartió otro teaser en el perfil de Instagram, revelando la ansiada fecha de estreno. De acuerdo al clip, ‘The Kardashians’ estará disponible en Hulu el 14 de abril de este año y los fans de las hermanas más estilosas de la televisión ya cuentan los días para el estreno oficial de esta nueva etapa en las vidas de Kim, Kylie, Kris, Kendall, Kourtney y Khloé.

