Un detalle que marcó el regreso del clan Kardashian a la TV luego de haber dejado E! fue, tal como mencionamos la semana pasada, un aspecto del pasado de Kim del cual no ha podido desligarse aún 20 años después de que explotó el escándalo ante el ojo público. Nos referimos a su video sexual con el cantante Ray J.

En el segundo episodio de la primera temporada de “The Kardashians”, disponible esta vez en la plataforam de Star+ (en América Latina) y en Hulu (en los Estados Unidos), hay algunas luces nuevas en torno a esta especie de ‘Parte 2′. Siendo precisos: no se trataría de un segundo clip (o de un video distinto), sino que estaríamos ante screenshots (capturas de pantalla) inéditas. Sea lo que fuere, Kim persiste en su actitud de enfrentar con todo el peso de la ley (y de su fortuna) a quien vulnere nuevamente su intimidad.

El acercamiento de la figura principal del clan Kardashian al mundo de las leyes tiene que ver –para aquellos que no conocen el pasado de la socialité—con su misma sangre. Y es que su padre, el fallecido Robert Kardashian, fue un mediático abogado que inclusive formó parte del caso seguido contra O.J. Simpson. Ese deseo por seguir derecho, y específicamente derecho penal, tomó fuerza en los últimos años. Por lo mismo, Kim buscó en tres ocasiones pasar el denominado Baby Bar Law Exam, una prueba especial para aquellos que intentan convertirse en abogados en el estado de California.

Pero tal vez el tema central vinculado a Kim Kardashian a lo largo de este segundo episodio tiene más que ver con su debut como presentadora invitada de Saturday Night Live, previsto para el 21 de octubre del 2021. En las imágenes de “The Kardashians” podemos ver cómo la hoy ex esposa de Kanye West afina cada detalle para lograr una aparición óptima. Desde su vestimenta, maquillaje y peinado, pasando por sus líneas en cada sketch, pero fundamentalmente hay un claro intento por potenciar un monólogo fresco, divertido y que represente quién realmente es ella.

En ese sentido, la madre de cuatro hijos recurre nada menos que a Amy Schumer –de quien dice ser amiga hace varios años—para que la asesore en su speech de presentación. La comediante de 40 años de edad se sienta frente a Kim y pacientemente ‘edita’, recorta y mejor varias de sus líneas. Un detalle: para la humorista nacida en Manhattan, bromear hoy sobre la video cinta sexual con Ray J carece de sentido. Sobre esto Kim tenía más de una línea ya escrita.

Para cerrar los detalles vinculados a Kim, este segundo episodio confirma que no hay espacio para Kanye West. Se le menciona fundamentalmente como padre de los hijos de Kim. Se hace mención también al viaje que este hizo para apoyar a su ex esposa en SNL, pero nada más. Presumimos entonces que su presencia será solo en menciones y podría irse evaporando aún más con el avance de los próximos capítulos.

El segundo lugar del ránking de apariciones en este capítulo se lo llevan casi conjuntamente Kourtney Kardashian y su hermana Khloé. La primera esparciendo de amor toda la pantalla junto a su novio, el baterista Travis Barker. En este episodio ambos parecen más preocupados por besarse apasionadamente en los muebles de una casa que podrían comprarse para vivir que en hacerle caso al corredor inmobiliario. Más allá de eso, “The Kardashians” es –como lo era su versión anterior “Keeping Up With The Kardashians”—un inconmensurable recorrido por hermosas casas, calles y ciudades de los Estados Unidos. Todo siempre a bordo de modernas camionetas de lunas polarizadas, propiedad de cada integrante del clan Kardashian/Jenner.

Dos detalles antes de terminar lo mencionado sobre Kourtney. La empresaria reitera en más de una ocasión que Travis Barker (ex baterista de Blink 182) es “el amor de su vida”. También se muestra segura de que ante los ojos de sus pequeños hijos no debería lucir mal que la vean dándose afecto público con su novio músico (“Estoy contenta de que mis hijos puedan ver una relación amorosa”. Nunca pudieron hacerlo). Y, por último, como pasa con muchos famosos más allá de las actuales circunstancias, Kourtney y Travis quieren tener un hijo al costo que sea. El episodio es una chance para despejar las dudas de la empresaria en cuanto a este propósito, más aún a sus 43 años de edad.

Ya refiriéndonos a Khloé. Si en el primer episodio se lucía como una mujer aguerrida y que probablemente ya había dado vuelta a la página de las infidelidades sufridas a causa del basquetbolista Tristan Thompson, esta nueva entrega de 45 minutos la muestra mucho más humana, sensible, pero fundamentalmente ansiosa por recibir consejos de la gente que la rodea.

Días antes de que Kim Kardashian se presente en Saturday Night Live, Khloé fue invitada al programa nocturno de James Corden. Tan solo unos minutos antes de iniciado el show, la empresaria e influencer reflexiona varios minutos en torno a un detalle: la vulnerabilidad de las personas públicas ante la procacidad existente en redes sociales. Khloé parece ser consciente de cómo cambian los tiempos y si antes tener Twitter era cool, hoy es mejor “quedarse en casa para guarecerse” de la mala onda de los usuarios.

Un detalle importante para el cierre. ¿Qué nos puede dejar un capítulo como este con una Kim preparándose casi obsesivamente para presentar Saturday Night Live y una Khloé siendo ‘salvada’ por James Corden tan solo unos minutos antes de empezar un late night show? Probablemente aquí nos queda un mensaje claro: ni siquiera las mujeres más expuestas (con su voluntad y contra su voluntad) del mundo dejan de sentir miedo escénico, es decir, se trata de dos seres humanos capaces de facturar millones de dólares por semana, pero también de ahogarse en un vasito de agua pensando en que cualquier error las puede hacer blanco de duras críticas. Y si hace 20 años ellas estaban solas, ahora tienen a cuestas a varios hijos, a quienes buscan proteger a toda costa.

De otro lado, a lo ya dicho en el análisis de hace una semana en torno a la nula aparición de personajes como Caitlyn Jenner, Rob Kardashian o el propio Kanye West, habría que sumarle estas dos ausencias sumamente notorias: Kylie y Kendall Jenner. Toca sospechar que en los próximos episodios ambas hermanas recuperarán terreno para salvar (¿de la monotonía?) a las tres hermanas Kardashian y sus ya mencionados problemas sentimentales y de imagen.

Finalmente, quien sí tiene una presencia latente en casi todo este episodio es Kris Jenner, la matriarca del clan que debe multiplicarse para hacer las veces de agente o mánager, pero fundamentalmente de madre de familia ante unas hijas que muchas veces parecen al borde de sentirse superadas por las expectativas y las críticas del público. Todo en igual medida.

THE KARDASHIANS / STAR+ Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 20 episodios (uno nuevo cada jueves) Clasificación: 14 años Género: Comedia, drama Calificación: ★★★

