Aquellas (muchas) mentes detrás del reality The Kardashians (Hulu en EE.UU. y Star Plus en Latinoamérica) conocen muy viene el negocio. Y si saben que si lo que más ha llamado la atención en esta tercera temporada ha sido el inesperado enfrentamiento entre Kim y Kourtney, a raíz de la decisión de la primera de dirigir un desfile con Dolce & Gabbana teniendo como motivo principal los años noventa. Esto, para la segunda, fue concretamente “un robo” del estilo que tuvo su boda de ensueño con el baterista de Blink 182, Travis Barker.

Entonces, si en cinco episodios hemos visto cómo se ha gestado esta, aparentemente irreconciliable diferencia, parece que realizadores y productores han optado dejar el momento del careo hasta el final. Así pues, en el episodio seis de The Kardashians, vemos apenas unas menciones al conflicto. Como por ejemplo en el inicio, cuando Khloé conversa con Simon Huck, amigo de Kim y Kourtney, y quien podría servir como mediador en las diferencias.

Pero antes de eso, vale decir que el episodio seis arranca con un momento ‘random’. La socialité Kim Kardashian se alista para sacarse fotos con motivo de la renovación de su carné de conducir. Ha logrado que la sede de autorizaciones de licencias abra en hora especial solo para ella. Y, según pueden dejar ver las imágenes emitidas por Star Plus, Kim ha decidido acudir con ropa de descanso y acompañada por cinco –tal cual lo lee—asistentes de belleza. El objetivo es aparecer lo mejor posible en una imagen que a cualquiera le importa ciertamente poco.

“El problema es que es una foto que permanecerá en uso durante muchos años”, advierte uno de los maquilladores de Kardashian, casi recordándonos la facilidad con la que su empleadora cambia de looks conforme pasan los días. Y para concretar la imagen, varios minutos después del inicio de la improvisada sesión de maquillaje, le piden a la asistente de la oficina estatal que borre el primer intento y permita un segundo. “¿Es posible comparar ambas en la misma pantalla y poder elegir?”, pregunta Kim. La respuesta es no. Otro asistente pide que le envíen la foto por AirDrope y se lo niegan. El resultado –bastante parecido al anulado primer intento—parece haber dejado satisfechos a todos. Hay elogios para la funcionaria: “Kim se hace muchas sesiones y pocas veces queda contenta a la segunda foto”, aseguran.

a birthday celebration is underway. another episode of #TheKardashians is streaming now on @hulu. pic.twitter.com/oDXINhsfPh — The Kardashians (@kardashianshulu) June 29, 2023

Retomando lo poco que hay sobre Kourtney en este momento, ella se aparece en el encuentro entre Khloé y Simon Huck. Tras el saludo respectivo, los tres comienzan a hablar sobre el todavía postergado diálogo entre las hermanas distanciadas.

“Siempre hemos tenido competencia como hermanas y eso, y creo que la única vez que le he hecho algo medianamente similar fue cuando usé iluminación navideña similar en mi casa similar a la suya, pero yo no la había visto”.

Kim celebrando sus 42 años.

“No existe un sentido de la lealtad ni cómo podría sentirme yo. Tenemos más de lo que queremos o necesitamos. Si vemos fotos del show de moda, la mitad del tiempo digo: ¿esta es mi boda? Esto no es por una marca, es por mi boda. No me sentí apoyada. Siento que es un exceso, como si no existieran límites, ya que no quiso preguntarme cómo me sentía. Es como el viejo oeste: hay que robar lo que mejor nos convenga”.

En un momento Khloé le pregunta a Kourtney qué podría pasar si no hay reconciliación con Kim.

“¿No le volverás a hablar nunca más?”. consultó. “Eso puede ser una posibilidad”, responde.

“Kim es tan intolerable que no se puede hablar ni conversar. Ella para con su teléfono. Ni te mira. ¿Qué más me puede quitar? ¿Tengo algo solo mío?”, se queja Kourtney ante la atenta mirada de Simon y su hermana Khloé.

Un momento del episodio 3x06 de The Kardashians.

En este momento ocurre lo que les comentamos al inicio. La gente detrás del reality opta por detener lo que debería ser el diálogo esperado para emitir todo lo vinculado al cumpleaños de Kim Kardashian. La socialité se alista a celebrar sus 42 años de edad (“Este será el mejor año de mi vida”) en una situación particularmente novedosa en su caso: divorciada y sin novio.

A partir de aquí veremos una reunión entre la totalidad del clan Kardashian. La responsable de organizar todo fue Khloé. Junto a todos en la oficina de su hermana cumpleañera y les ofreció una deliciosa cena. Pero eso no era todo. Al siguiente día vendría lo mejor: una mega fiesta sorpresa que incluía un viaje a Las Vegas todo pagado.

Kim, familia y amigas comiendo en un fast fodd ante su fracasada fiesta de cumpleaños.

Ya en la noche de la fiesta sorpresa (que en realidad Kim sospechaba en gran parte) se sabe que el plan era llevarla en un jet privado a Las Vegas, donde el famoso cantante Usher iba a brindar un concierto. Aquí la agasajada fue acompañada por sus amigas más cercanas, por Khloé y por su madre, Kris. Esta última luce muy contenta por lo que se viene, sin presagiar que la naturaleza tenía otros planes.

Lo decimos así porque, efectivamente, la naturaleza terminaría por frustrar todo. El vuelo entre Los Ángeles y Las Vegas no solo estuvo lleno de turbulencias que pusieron nerviosas a varias, sino que además se vería interrumpido y finalmente abortado a punto de aterrizar en el destino. El piloto no recibió permiso en dos ocasiones para bajar pues los vientos eran sumamente peligrosos. Así pues, decidió emprender el camino de regreso. Todas apenadas por la fiesta que no fue, reciben unas disculpas del piloto “Lamento no haberlas podido hacer aterrizar en Las Vegas”, refiere. Todas le agradecen dejando en claro que su principal logro fue haberlas mantenido sanas y salvas.

Sin fiesta, sin Las Vegas y sin Usher, las reunidas vuelven a la van oscura que las había llevado al aeropuerto. Deciden, pues, olvidar la dieta y pasar por un fast food. Vestidas con lujosos vestidos y exuberantes escotes, aceptan la invitación de Kris Jenner, “la única que tenía efectivo” del grupo. Y todas compran hamburguesas con papas y soda. Lo que debió ser A termina convertido no en B sino en Z por las condiciones climáticas de esa noche. Pero todas parecen haber terminado satisfechas.

En el único momento dramático del episodio 3x06, Kim Kardashian y su madre sostienen una larga conversación en la que la segunda se reprocha así misma por haber generado un ambiente tan tóxico alrededor de sus hijas. Reconoce que ella las ayudó en su crecimiento como figuras del entretenimiento estadounidense, pero también sopesa con tenerlas como permanente blanco de los ‘haters’ en redes sociales.

“A veces siento que ayudé a construir algo grande que puede ser una carga: los haters. Es duro, es una lucha”.

“Es algo que me provoca culpa. A veces me siento culpable por el otro lado de la moneda, porque hemos creado esta vida. También es algo que puede ser muy negativo”.

Kim, por supuesto, intenta cambiar el tono del diálogo y agradece a su madre por todo el esfuerzo que tuvo hacerlas quienes son. Le aclara que ningún error de sus exparejas es culpa suya, ni siquiera de ellas. Menciones especiales aquí para varios, especialmente para el basquetbolista infiel Tristan Thompson. Y en la parte final del diálogo, Kris le dice a Kim que es momento de que tome el liderazgo del clan. La socialité considera que a sus 42 años no está lista para ello. “Tal vez falten unos cinco o seis años más”, declara.

Ahora, ¿se vendrá en episodio 7 finalmente le careo entre las hermanas distanciadas? Lo sabremos el próximo jueves 6 de julio en las pantallas de Star Plus.