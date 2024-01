La tan esperada serie de Marvel Studios, “Echo”, llega el día de hoy a la plataforma de streaming de Disney Plus. Bajo el sello de ‘spotlight’, “Echo” se mantiene como la primera apuesta para adultos por parte de Marvel Studios en Disney Plus. ¿A qué hora se estrena? Aquí te lo contamos.

Hora confirmada de estreno de “Echo”

Estas son las horas en la que se estrenará toda la temporada 1 de “Echo” en Latinoamérica y España.

México: 9:00 p.m. (hora central)

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

España: 5:00 a.m. (Del día siguiente)

Dónde ver la serie de “Echo”

Vía Disney Plus

Puedes ver toda la primera temporada de “Echo” en la plataforma de streaming Disney Plus. La serie estará disponible en esta plataforma a partir del martes 9 de enero de 2024, cuando se estrenen todos sus capítulos. Para verla, necesitas una suscripción activa a Disney Plus, que te dará acceso no solo a “Echo” sino también a una amplia variedad de contenido de Disney, Marvel, Star Wars y mucho más.

Tráiler oficial de “Echo”

Ficha técnica de la serie de “Echo”

Título: Echo

Género: Acción, drama, superhéroes

Red: Disney+

Fecha de estreno: 20 de julio de 2024

Reparto:

Alaqua Cox como Maya López / Echo

Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin

Chaske Spencer como Henry “Black Crow” Lopez

Tantoo Cardinal como Chula

Graham Greene como Kazimierz Kazimierczak / Kazi

Devery Jacobs como Bonnie

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

Cody Lightning como Cousin Biscuits

Sinopsis:

La serie sigue a Maya López, una joven nativa americana que tiene la habilidad de copiar los movimientos de otros. Maya está tratando de superar la muerte de su padre y su pasado criminal.

Producción:

La serie está producida por Marvel Studios y dirigida por Sydney Freeland. Los guionistas principales son Etan Cohen y Emily Cohen.

