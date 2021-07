Conforme a los criterios de Saber más

Al término del quinto episodio de “Loki” de Marvel Studios, fue claro que estuvimos ante un notable ejemplar de narrativa audiovisual; pero aún así, una duda quedó en el ambiente, una pregunta sobre la que se ha debatido en redes sociales sin consenso claro: ¿Cuál de los Lokis alternativos aparecidos hasta ahora es el mejor?

Mientras continúa el debate de este tema vital para los seguidores de la cultura popular; Marvel Studios le arroja más leña al fuego al revelar sus nuevos pósters de personajes, en los cuales aparecen Niño Loki (Jack Veal), Loki Presumido (Deobia Oparei) y Presidente Loki (Tom Hiddleston); cada uno de los cuales hizo algo típico del personaje que se supone interpretan.

¿Pero está entre ellos el mejor de los Lokis alternativos? Internet dice que no, y en torno a esta pregunta hay dos posibles candidatos, con respeto al Loki Original (Tom Hiddleston) y Sylvie (Olivia Di Martino). Se trata de Loki Clásico (Richard E. Grant) y Loki Lagarto, o ‘Cocodriloki’, como ha sido apodado en las redes de habla española.

El primero tiene el honor de haber cumplido su “glorioso propósito”™ al distraer a Alioth, el monstruo de nubarrones que acaba con todo lo que ve en la tierra al final del tiempo. Este Loki anciano, quien huyó de Thanos y vivió en solitario por décadas, afrontó su destino con una sonrisa en los labios.

Loki Lagarto en todo su esplendor. Foto: Marvel Studios.

¿Y el otro qué hizo? con un perfil bajo literal, característica innata de los reptiles, Loki Lagarto no hizo nada. O, tal vez, no tenía por qué hacerlo porque su sola presencia; el haber aparecido con ese apetito feroz y el casco de cuernos ya era suficiente. No somos dignos de observar su dentada majestad.

Mientras el futuro de Loki Clásico en el Universo Cinematográfico de Marvel es virtualmente inexistente, no podemos decir lo mismo de Loki Lagarto. Aún queda un episodio antes del final de la serie, por lo que no se descarta una sorpresa.

El episodio final de “Loki” se transmite este miércoles 14 julio.

