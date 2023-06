Hay grandes expectativas para la nueva miniserie de Marvel, “Secret Invasion”, que se estrenará a fin de junio en Disney+. La primera temporada llega tras los estrenos en cines de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” y “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, que forman parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

En “Secret Invasion”, Nick Fury (Samuel L. Jackson) y un equipo de aliados suyos, que incluyen a Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smaulders) y Skrull Talos (Ben Mendelsohn), enfrentarán la invasión clandestina a la Tierra de una facción de los Skrulls, que amenazan a la humanidad.

Cobie Smulders como Maria Hill, y Samuel L. Jackson como Nick Fury, en la serie “Secret Invasion” de Marvel. (Foto: Marvel Studios)

Otros actores que forman parte del elenco de la miniserie son Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke y Olivia Colman, y Don Cheadle.

El guionista de televisión estadounidense, Kyle Bradstreet, se encarga del guion de “Secret Invasion”. Los rodajes iniciaron en septiembre de 2021 en Reino Unido y otros lugares de Europa, y ahora finalmente llega a la plataforma de Disney+.

Trailer de “Secret Invasion”

Fecha y hora de estreno

“Secret Invasion” de Marvel estará disponible en la plataforma desde el 21 de junio por Disney+. Mira en la siguiente lista los horarios de estreno de la serie en América Latina y España:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a la 1 a.m.

Colombia, Perú y Ecuador a las 2 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico a las 3 a.m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Chile a las 4 a.m.

España a las 9 a.m.

