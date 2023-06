No es un secreto a voces que a muchos artistas les gustaría formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y la legendaria actriz Olivia Colman no es la excepción, puesto que ahora formará parte de esta franquicia con la ambiciosa serie “Secret Invasion”, cuyo estreno es el próximo miércoles 21 de junio en la plataforma de Disney Plus.

“Secret Invasion” será la primera serie que tendrá una conexión directa con la trama principal de las películas, ya que los seguidores conocerán qué es lo que ha estado tramando Nick Fury (Samuel L. Jackson) en los últimos años, luego del blip. Hasta la fecha, se sabe que los eventos de la serie serán de mucha importancia para la nueva película de “The Marvels”.

Recientemente, en medio de la campaña para promocionar la serie, la actriz Olivia Colman estuvo presente en una conferencia de prensa, donde reveló que siempre tuvo deseos de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel y reveló su emoción por interpretar el papel de Soyna Falsworth.

¿Por qué Olivia Colman siempre quiso formar parte del UCM?

Según informa la plataforma Fuera de Foco, la actriz manifestó que siempre le agradó la idea de entrar al Universo de Marvel, pero no se había presentado la oportunidad hasta ahora. Una vez llegó el proyecto de “Secret Invasion” a su vida, expresó su agradecimiento de conocer y trabajar al lado de Samuel L. Jackson. “Cuando me ofrecieron el proyecto, lo que más me emocionaba era tener la oportunidad de conocer a Sam”, declaró la actriz.

También manifestó que cada vez que salía una película de la franquicia de superhéroes, llamaba a su agente para ver si había la posibilidad de interpretar a algún personaje. “Para esta (Secret Invasion) creo que ya los había molestado lo suficiente”, confesó.

¿Qué relación tendrá su personaje con Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson?

Colman también explicó que su personaje en “Secret Invasion”, llamado en la ficción Sonya Falsworth, tendrá una complicada relación con Nick Fury, personaje que interpreta el icónico actor Samuel L. Jackson. Aunque la actriz señala que ambos personajes no son completamente amigos, recalca que hay confianza de por medio.

“Sonya y Nick tienen una dinámica y tensión muy interesantes”, agregó la actriz, pero no quiso dar más detalles sobre los personajes para dejar con las expectativas a los seguidores de la serie. En este sentido, su papel en la trama continúa siendo un misterio.

¿El personaje de Sonya Falsworth existe en los cómics de Marvel?

Lo cierto es que el personaje que interpretará Olivia Colman no se encuentra como tal en las historietas de Marvel; sin embargo, su apellido podría unirse a los superhéroes en Union Jack y Spitfire, cuyos verdaderos nombres son James Montgomery Falsworth y Jackie Falsworth, respectivamente.

Cabe destcar que James sí apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel. Fue en la película “Capitán América: El Primer Vengador”, cuya aparición fue un cameo como uno de los integrantes de los Howling Commandos.

Teniendo esto en cuenta, debemos señalar que lo único que reveló que Colman fue que su personaje es trabajadora en el MI6 y tiene una importante historia con Fury. Con esta aclaración, no sería raro imaginar que tiene un vínculo con el personaje mencionado de la primera entrega del Capitán América.