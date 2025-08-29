Olivia Colman y Benedict Cumberbatch en “Los Roses”: este duelo matrimonial es la mejor comedia oscura en cartelera

En “Los Roses” (“The Roses”), el primer encuentro entre Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch) años antes de su matrimonio —algo resaltado con efectos de rejuvenecimiento en el rostro de los actores— parece sacado de una comedia romántica. Un arquitecto se aburre de las reuniones con amigos, mientras que una mejor chef de la ciudad está concentrada en filetear pescado. Ambos rozan sus manos en la mesa. Ellos sienten una atracción inmediata, y así empieza la película de Jay Roach.

Colman, que en “La Favorita” y “The Crown” reveló su capacidad para alternar vulnerabilidad y ferocidad, dota a Ivy de una energía que evoluciona desde la inseguridad hasta la determinación absoluta cuando su carrera culinaria despega. Frente a ella, Cumberbatch, habituado a personajes de genio atormentado como en “Sherlock Holmes” o “Doctor Strange”, interpreta a un hombre que ve derrumbarse su identidad profesional y familiar como arquitecto y padre de familia. Los cruces verbales de esta singular unión de seres completamente humanos, cargados de ironía, recuerdan a los de “Marriage Story”, aunque con menos música melodramática y la familia Roses tiene su filo británico que aporta un tono distinto.

"Los Roses" se estrena el 28 de agosto en cines. (Foto: Cinecolor)

El guion de Tony McNamara, conocido por “La favorita” y “Poor Things”, retoma la materia prima de Warren Adler en su obra literaria “La guerra de los Roses”, pero la reviste con humor ácido. Como en “When Harry Met Sally” o “Notting Hill”, la chispa inicial de la pareja (Coldman y Cumberbatch) se siente inevitable, pero aquí la pasión es el preámbulo de una historia de ataques tras ataques que bordean la moral del amor matrimonial, tan cuestionado hoy en día y superado por la convivencia e hijos perrunos.

La secuencia inicial de la película es una sesión de terapia de pareja, que funciona para conocer a los personajes y como declaración de principios. La terapeuta estadounidense ve incompatibilidad en la pareja británica, Ivy y Theo, pero ellos encuentran placer al burlarse el uno del otro con odio. Es una complicidad que solo quien está casado entendería. Esa relación basada en el sarcasmo marca lo que sucederá en el relato, como la lucha por ser mejores padres o la falta de dinero.

Jay Roach elige una puesta en escena pulida, cercana a las comedias de Nancy Meyers, como “El descanso” o “Alguien tiene que ceder”, con casas de color blanco y casas luminosas que contrastan con la podredumbre emocional de los protagonistas. Pues, en esta comedia, el arco dramático de la pareja está marcado por la inversión de roles. Por un lado, Theo, arquitecto en ascenso, ve cómo un fracaso público derrumba su carrera; mientras Ivy, hasta entonces contenida como ama de casa, florece como empresaria gastronómica.

Lo que podría ser un relato de resiliencia compartida se convierte en una lucha de egos, donde cada éxito y cada derrota alimenta el resentimiento. Es triste, porque hacen la mejor pareja dispareja de la historia de las comedias románticas, y los fans de los actores estarán de acuerdo, a diferencia de otras críticas. En este sentido, “Los Roses” dialoga con clásicos sobre el desequilibrio en la vida matrimonial, desde “Kramer vs. Kramer” hasta “Blue Valentine”, pero el estilo que tiene Jay Roach (“Los Focker”, “Austin Powers”) no deja de tener originalidad.

El reparto secundario refuerza la película con matices cómicos y dramáticos. La pareja amiga (Andy Samberg y Kate McKinnon) encarnan a un matrimonio atrapado en la rutina, espejo burlesco de lo que Ivy y Theo temen convertirse. El otro matrimonio de amigos en las reuniones sociales, interpretados por Zoë Chao y Jamie Demetriou, la abogada de divorcios (Allison Janney en un papel feroz) y el empleado del restaurante en una participación de otra estrella de la película, Ncuti Gatwa (“Sex Education”), suma al cien por ciento y no sería lo mismo sin ellos rondando las vidas de los protagonistas.

Sunita Mani, Olivia Colman y Ncuti Gatwa en "Los Roses". (Foto: Cinecolor)

Colman y Cumberbatch, sin embargo, son el verdadero imán de la cinta. Sus interpretaciones logran que, incluso la crueldad, se sienta como una forma de intimidad, puesto que la metáfora final también tiene que ver con que la química de un ‘felices para siempre’ no ‘siempre’ se traduce en ternura. A veces, puede ser pura destrucción compartida, pero sabiendo que ambos desean permanecer juntos durante el cáncer y la muerte. Aquí, el espectador es testigo de una paradoja, como que la pasión los une y la fuerza los consume.

En última instancia, “Los Roses” no es solo una sátira del divorcio, sino una reflexión sobre el matrimonio como un espacio de poder en constante mutación. Colman y Cumberbatch nos recuerdan que amar también implica herir, y que la línea entre la complicidad y la guerra puede desdibujarse sin previo aviso. Como toda gran historia de pareja en el cine, deja la certeza de que el matrimonio se mide por la capacidad de resistir sus inevitables quiebres. Da ganas de leer el libro.

