“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se acaba de estrenar hace unos días, pero la película ya está dando que hablar entre los fanáticos de Marvel. Y si bien el filme 28 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tiene como personaje titular a Stephen Strange - interpretado por Benedict Cumberbatch -, el maestro de las artes místicas no es realmente la figura más importante de la película. En cambio, este honor recae en Wanda Maximoff, personaje al que le da vida Elizabeth Olsen, quien logra robarse cada escena en la que aparece.

ADVERTENCIA, SPOILERS ADELANTE

Wanda es quizás uno de los personajes del MCU que más ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de una confundida antagonista convertida en aliada en “Avengers: Age of Ultron” a una superheroína en sus siguientes apariciones junto a los Vengadores. Desafortunadamente, los trágicos eventos de la miniserie “WandaVision”, donde Wanda pierde a su familia ficticia, terminan por llevarla nuevamente por un camino más oscuro, bajo el nombre de la Bruja Escarlata.

Por su parte, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” no pierde mucho tiempo antes de revelar que Wanda es la fuerza demoniaca que persigue a América Chávez (Xochitl Gomez), joven cuyos poderes para cruzar dimensiones la Bruja Escarlata codicia como manera de explorar el multiverso para reemplazar a una versión de ella que sí tiene a sus hijos.

En el fondo, Wanda cree que ha sido injustamente demonizada por los eventos pasados, diciéndole a Stephen: “tú rompes las reglas y te conviertes en un héroe... Yo lo hago y me convierto en el enemigo, no me parece justo.” Es este pensamiento, así como su deseo de proteger a los hijos que nunca tuvo, los que se convierten en las excusas que necesita para justificar todas sus malas acciones durante la película.

Central a este conflicto es el Darkhold, un artefacto de magia negra que no solo le permite a Wanda controlar a demonios y poseer a otras versiones de ella, sino que también corrompe a sus usuarios. Sus efectos los vemos no solo en Wanda, sino en otras versiones de Stephen Strange que cayeron ante sus seductoras promesas de poder.

Y si bien el grimorio es destruído a la mitad de la película, este hecho lleva a la revelación de que el Darkhold es realmente solo una copia de los hechizos encontrados en una estructura en la cima de la montaña Wundagore, un santuario al parecer preparado para la llegada de la Bruja Escarlata desde cientos de años antes.

Es ahí donde el conflicto se resuelve, con Stephen Strange finalmente convenciendo a América Chávez de que es lo suficientemente fuerte para vencer a Wanda. Lo logra poniéndola al frente de otra versión de ella - una que tiene a sus hijos y la que poseyó con anterioridad - mostrándole cómo sus acciones la han convertido no en la protectora que creía ser, sino en un monstruo del que están aterrados.

Al final Wanda busca redimirse destruyendo el Darkhold, derrumbando la estructura sobre ella en una escena que hace recordar los finales de las películas clásicas del horror y que, aparentemente, termina el reino de la Bruja Escarlata.

¿Está Wanda Maximoff realmente muerta?

Aunque la historia de Wanda Maximoff parace haber llegado a una conclusión satisfactoria, todavía es muy pronto para saber con certidumbre si esta ha llegado a su fin. Esto porque el Universo Cinematográfico de Marvel ha mostrado que adopta mucho del material original de las tiras cómicas, donde las muertes usualmente no son permanentes.

Adicionalmente, la historia del MCU parece estar volcándose más y más a los multiversos, por lo que es posible que si bien la Wanda del universo 616 que nosotros conocemos haya fallecido, esto no evita que otra versión de ella también haga una aparición posteriormente.

Al final, lo único que limitaría esto es los deseos de Marvel Studios y de Elizabeth Olsen de continuar la historia. Por el momento se sabe de que no habrá una segunda temporada de “WandaVision”, pero la compañía se ha mantenido en la cima del cine siendo adaptable y, en la mayoría de los casos, entregando a la gente lo que desea.