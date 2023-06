La actriz y comediante Amy Schumer habló 7 años después sobre su salida de la película “Barbie”, que está a unas cuantas semanas de llegar a las salas de cine del mundo, específicamente el próximo 21 de julio de 2023.

La intérprete de “Sexy por accidente”, la cinta dirigida por Judd Apatow, manifestó en 2016 que iba a participar en el live action de la famosa muñeca de Mattel. En aquel entonces se esperaba que interpretara el papel protagónico, pero unos meses después decidió dejar el proyecto por un tema de conflicto de agenda.

Muchos seguidores se alegraron con la noticia de que abandonara el proyecto porque la mayoría no estaba de aceurdo con su casting. Tanto era el conflicto que generaron aquellos fanáticos que Amy Schumer tuvo que salir a defenderse contra quienes la insultaron por ser Barbie en el cine.

En aquella época, la artista no tuvo reparos en ofrecer su más sentido pésame a los trolls. “Sufren más de lo que jamás entenderemos”, expresó.

A raíz de su salida de la cinta, Margot Robbie fue elegida para reemplazarla junto a Ryan Gosling, quien sería Ken. Ambos son quienes interpretarán a los protagonistas de la película ‘Barbie’, considerada como una de las más esperadas del año, según informa Fotogramas.

¿Por qué abandonó el protagónico de Barbie?

Según las declaraciones de Schumer al programa televisivo ‘Watch What Happens Live’, la razón específica por la que dijo que abandonó la película no fue un conflicto de agenda, sino que sólo fueron diferencias creativas.

“La idea de que eso es lo que toda mujer debe querer... debería haber dicho en ese mismo momento, ‘Tenéis a la chica equivocada’. Sentí que estaba decepcionando a mi equipo por no ser Barbie. Definitivamente no querían hacerlo del modo en que yo quería, del único modo que me interesaba hacerlo”, manifestó la actriz.

¿Qué expectativas tiene Amy Schumer sobre la película?

Cuando se le preguntó si iba a ver el esperado estreno, la artista dijo que tiene muchos deseos de verlo, ya que promete ser una producción impresionante. “Hay un nuevo equipo detrás y parece que es muy feminista y genial, así que veré esa película”, comentó.

El presentador Andy Cohen se sorprendió por la respuesta y le preguntó si no era feminista cuando ella formaba parte del grupo, a lo que la actriz respondió en una sola palabra y sin dar más detalles: “Sí”.

La película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, también está protagonizada por Emma Mackey, Nicola Coughlan y Helen Mirren. Su rodaje fue tan extraordinario que provocó la escasez internacional de pintura rosa, para escenificar cada detalle del entorno del personaje.

Antes del estreno de Barbie, la campaña de Warner Bros fue convertir al personaje en un meme, para promocionar su estreno y generar expectativa en el público. La película competirá en las carteleras con Oppenheimer.