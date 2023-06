El artista mexicano Peso Pluma presentó una nueva canción en colaboración con El Alfa. Este nuevo producto musical se titula “Plebada” y ya es un éxito en YouTube, acumulando más de 14 millones de vistas. A continuación, te contamos mucho más sobre este tema que se está convirtiendo en uno de los favoritos del público.

Hace más de una semana, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, estrenó su colaboración con Bizarrap y despertó la emoción de los aficionados. A pesar de que inicialmente este tema fue criticado por su fusión musical de ambos artistas, eso no fue impedimento para que se posicione como el número 1 del top global de Spotify.

Ahora recientemente se estrenó “Plebada”, tema que muestra el tinte de la voz del cantante mexicano con un estilo más urbano, ya que no tiene muchos elementos del sonido característico que usa Peso Pluma, como son los corridos tumbados.

¿Cómo suena “Plebada”, el Nuevo tema de Peso Pluma y El Alfa?

Desde un inicio, esta propuesta fue bien recibida por los fanáticos y la expectativa que tenía era que supere los 5 millones de visitas en menos de 24 horas., lo cual lo logró. Los usuarios no dejan de interactuar en YouTube con este tema, en el que destaca la presencia del rapero de República Dominicana, El Alfa, y Peso Pluma, también conocido como La Doble P.

Si bien esta la primera canción del cantante mexicano al ritmo de reggaetón, no es la primera colaboración del artista con un artista urbano, pues ya antes había compartido con Becky G y Nicky Nicole.

A continuación, te compartimos el videoclip oficial de “Peblada”, tema que está incluida en el álbum “Las Morras” del cantante mexicano.

En la cuenta oficial de Instagram de El Alfa, que tiene más de 10 millones de seguidores, se compartió un fragmento del vídeo de “Plebada”, el cual dividó a su público entre los que apoyaron el tema y los que criticaron el contenido.

“¿Soy a la unica que si le gustó?”, “Sigo sin entender ¿A quién le puede gustar esto?”, “Ahora no está de moda el dembow está de moda los corridos, el alfa debió adaptarse a eso y no al revés, por eso salió esa mierd* de canción”, “La misma pista en todas las canciones”, “Maestro le faltó creatividad a ese tema, debieron mezclar algo al estilo Peso Pluma, el dembow está muy simple, el coro ta’ más o menos, los sub coros están de más y mucho relleno”, “Peso pluma no puede revivir la carrera a todo el mundo”, manifestaron algunos usuarios en la publicación.

A su corta edad, Peso Pluma ha tenido una carrera musical fructífera. En la actualidad es el artista que más suena en todo el mundo y destaca por hacer popular una costumbre mexicana en la música. Gracias a él, los corridos tumbados han sido popularizados y reconocidos a nivel mundial, según informa Milenio.