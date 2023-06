¿Por qué Pedro Pascal no vio el final de The Last of Us?

Millones de espectadores estuvieron viendo en las primeras horas de emisión el capítulo final de la primera temporada de The Last of Us; sin embargo, hay una persona que hasta la fecha, no ha querido ver el final de la serie. Se trata del actor protagonista, Pedro Pascal, que en una reciente entrevista ha revelado el hecho por una buena razón.

¿POR QUÉ PEDRO PASCAL AÚN NO HA VISTO LA FINAL DE “THE LAST OF US”?

El actor chileno ha confesado en una entrevista con el también superviviente de un mundo posapocalíptico Steven Yeun (The Walking Dead) recogida por Variety.

“Los vi todos hasta llegar ahí. No había hecho nada durante tanto tiempo antes por lo que mi relación con esta experiencia es extraña. Como un tipo cerca de la cincuentena que soy, sentir este vínculo emocional tan inocente, tan agridulce con una experiencia que ha terminado.”dijo Pascal.

De esta manera, el también protagonista de The Mandalorian manifestó que le duele ver el capítulo final de una producción que le ha marcado tanto en su vida. Además, se ha confirmado una segunda temporada en donde le volveremos a ver. Pero siempre hay una primera vez, y el actor chileno ha querido ponerlo de manifiesto. “La serie sigue, pero ya no habrá otro primer encuentro con Bella (Ramsey)”.

Asimismo, el actor no dudo en expresar que esta experiencia es de las que “duelen”, y que siempre va llevar en su corazón los momentos que ha supuesto rodar The Last of Us y conocer a mucha gente, como a la mencionada compañera de reparto, Craig Mazin.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE LAST OF US 2” CON PEDRO PASCAL DE PROTAGONISTA?

Debido a los problemas en Hollywood, parece que Pedro Pascal todavía no se reunirá con sus compañeros de The Last of Us, con una preproducción aún paralizada. Además, todavía no hay una fecha exacta para el estreno de la serie, aunque al principio se pensaba que sí, que The Last of Us se vaya a expandir más allá de una segunda temporada.

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST OF US”?

La serie se basa en un videojuego del mismo nombre que salió hace varios años y estuvo disponible para PlayStation. La historia narra la vida de un mundo apocalíptico, luego de que un hongo llamado el Cordyceps, lograra la infección humano a humano. La infección sucede por medio de una mordida, convirtiendo a su héesped en un zombi agresivo y muy rápido. En la vida real, el hongo Cordyceps solo infecta a insectos.

La historia de la serie adaptada a la televisión inicia en el año 2003, cuando empiezan las primeras infecciones en Austin, Texas. Joel (papel que interpreta Pedro Pascal) pierde a su hija mientras trataban de huir del caos que se generó por los primeros infectados. La serie avanza rápidamente dos décadas, llevando a Joel a Boston, donde vive en una zona de cuarentena terriblemente vigilada por fuerzas militares.

Ellie (Bella Ramsey) es una de la pocas personas que son inmunes a la infección por el hongo Cordyceps. Al parecer ella sería la clave para producir una vacuna contra la enfermedad la cual es, hasta ahora (en la serie), incurable.

REPARTO DE “THE LAST OF US”

Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Nico Parker (Sarah)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Jeffrey Pierce (Perry)

Storm Reid (Riley)

Anna Torv (Tess)

Nick Offerman (Bill)

Lamar Johnson (Sam)

Keivonn Woodard (Henry)