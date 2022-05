“Star Wars” no puede huir de su pasado. Cuando lo intentó, las cosas no fueron bien. Allí están las críticas a “The Last Jedi” (2017), cuyas innovaciones no fueron aceptadas por los fans más ortodoxos y desembocaron en “The Rise of Skywalker” (2019); un retorno a la forma. Incluso la serie “The Mandalorian”, con lo aclamada que es, todavía muestra a Luke Skywalker, con un Mark Hamill parcialmente recreado por computadora, lozano como si fuese 1983.

No sorprende entonces que Lucasfilm excave en los “mitos” de esta franquicia para ofrecer más contenido. Así, la plataforma Disney+ estrena este viernes, a razón de un episodio semanal, “Star Wars: Obi Wan Kenobi”; que sigue al maestro jedi interpretado por Ewan McGregor en la trilogía de precuelas, pero ya envejecido, agotado incluso, mientras protege a la distancia a un todavía niño Luke.

"Star Wars: Obi Wan Kenobi" La trama La historia empieza 10 años después de los dramáticos eventos de “Star Wars: The Revenge of the Sith” donde Kenobi encaró su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de jedi, Anakin Skywalker, convertido en el malvado señor sith Darth Vader.

Para conocer más de esta serie, El Comercio conversó con Deborah Chow, cineasta que ha dirigido los seis episodios, algo inusual para esta franquicia, que tanto en “The Mandalorian” como en “The Book of Boba Fett” confió la tarea a varios creadores. Chow, que ha dirigido tanto historias centradas en acción (”Fear The Walking Dead”) como series reflexivas (”Better Call Saul”), ha puesto su visión de manera integral a estos capítulos. Aquí, sus palabras:

Obi Wan en Tatooine, donde tiene la misión de cuidar a Luke Skywalker. / lucasfilm

—La serie de Obi Wan, como muestra el tráiler, está llena de conflicto. Pero dinos, Deborah, ¿Cuál es el corazón de la historia?

El corazón es, definitivamente, el personaje de Obi Wan. Y eso es algo que intentábamos hacer con la serie, que esté centrada en el personaje. Es un periodo interesante para él, porque venimos de “The Revenge of the Sith” y carga mucho peso sobre él, mucha historia. También es un periodo oscuro en la línea de tiempo (de la saga), así que fue un momento muy interesante para empezar (con) este personaje.

—Supongo que “Star Wars”, que tiene películas y series de TV interconectadas, necesita que te apegues al guion, que sigas cada pequeño detalle. Desde tu experiencia, ¿En qué medida un director de esta franquicia puede enriquecer el libreto?

Creo que con “Star Wars” quieres respetar el canon*, con un proyecto como este que se encuentra tan vinculado a “personajes de legado” (clásicos). Pero creo que con cualquier guion, cuando dirijo, lo sigues en gran parte, pero los actores ofrecen tanto a la filmación (con su talento), y también está lo que pasa en el set. Creo que siempre nos esforzamos en hacer que se sienta real, como la vida, frente a nosotros. A veces hay un poco de libertad de acción allí.

*Nota de redacción: Las “sagradas escrituras” de la franquicia, aquello que nunca cambia.

—Darth Vader y Obi Wan son dos de los personajes más icónicos de la historia del cine. ¿Qué dirías que es posible hacer con ellos que no se puede hacer con otros personajes?

Ciertamente, traen su propio legado, son desafiantes en ese aspecto porque sabemos qué les pasa antes y después de donde estamos en nuestra serie; pero también es increíblemente emocionante, y creo que una de las cosas más interesantes para nosotros es que estábamos recreando estos personajes de nuevo, pero lo estamos haciendo en un periodo diferente de sus vidas.

Arte oficial de la lucha entre Anakin Skywalker y Obi Wan, el clímax de la película "Star Wars: The Revenge of the sith" (2005). / Lucasfilm

—Has dicho que hay una dinámica de “historia de amor” entre Obi Wan y Anakin. Para que esa historia de amor tenga sentido, los actores tienen que comprometerse con su trabajo. ¿Cómo describirías la química de Ewan y Hayden cuando están juntos en pantalla?

Desde “The Revenge of the Sith”, eran como hermanos. Ewan dice eso en la película. Pero creo que una de las cosas que se sienten especiales en esta serie es que Ewan y Hayden tienen historia; hicieron las precuelas juntos. Y el tiempo ha pasado, así que volver a verlos juntos es bastante especial. Hay una relación humana además de solo la relación profesional, que creo que es muy especial.

—Cuando filmaban la serie ¿Hubo alguna mención por parte de Ewan y Hayden sobre las críticas que recibieron las precuelas hace 17 años?

Cuando filmábamos, obviamente, nos enfocábamos en la producción, pero creo que una de las cosas que han sido más interesantes para nosotros, especialmente desde que salieron los tráilers y empezamos a hacer prensa; es que estamos más conectados a las precuelas y su audiencia. Muchas de las personas que eran más jóvenes cuando las precuelas salieron, ahora realmente apoyan la serie, así que es muy bonito sentir ese amor por las precuelas.

—Estaba leyendo que Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, dijo que cada cineasta que se une a la franquicia tiene que hacer un compromiso a largo plazo. ¿Cuánto has cambiado desde que te uniste a “Star Wars”?

Ciertamente, ha sido un compromiso largo. He estado en este proyecto por tres años, también estuve en “The Mandalorian” por un año, pero si te vas a quedar atascado en una galaxia, esta es una buena para ello, así que no me quejo.

De izquierda a derecha, la directora Deborah Chow y los actores Hayden Christensen (Darth Vader), Moses Ingram (Reva Sevander) y Ewan McGregor (Obi Wan) en el evento de prensa de "Star Wars: Obi Wan Kenobi" en Londres, Reino Unido. / Lucasfilm

—Deborah, has trabajado como directora en “Better Call Saul”, que lidia con personajes introspectivos en un ambiente agreste, desértico, como Albuquerque. Y Obi Wan parece ser el tipo de hombre introspectivo durante sus años en Tatooine. ¿Notaste alguna similitud entre ambas series?

Son series muy distintas, pero creo que la correlación es el personaje; es emoción. Para mi, que me encanta hacer acción, me encanta la visión, el género y crear en los grandes universos; creo que al final del día todo siempre vuelve a la historia y los personajes. Mientras he trabajado en distintos shows en TV, y he hecho cosas diferentes, al final todo vuelve a lo básico. Entre Saul y Obi Wan, es lo mismo, la misma base.

—También has trabajado en un par de episodios de “The Mandalorian”. Quería preguntarte cómo fue trabajar con la marioneta de Grogu (Baby Yoda), porque no solo es un objeto de utilería, también es muy bonito.

Creo que fue una de las cosas más mágicas para todos nosotros trabajando en el show. Estuve en la primera temporada, no teníamos la reacción de la audiencia, no sabíamos (cómo tomarían al personaje); pero puedo decir que cada vez que iba al set todos sentíamos cuán especial era, de inmediato tenías un vínculo emocional a pesar de que es una marioneta.

—Hace poco volví a ver la pelea de Anakin vs. Obi Wan al final de “The Revenge of the Sith”. Es una escena muy intensa, con enfoque en los personajes. ¿Qué puede esperar la audiencia de la inevitable pelea entre ambos en tu serie?

Creo que, en la mayor parte, de la misma manera que fue realizada en la película, que fue acción conducida por personajes, para mí eso es lo que siempre trato de hacer. Si hay acción, tiene que venir del personaje y la historia, no solo por tener una secuencia de acción. Algo muy especial de toda la acción que estamos haciendo es que es muy personal. Y muy emocional.

Sobre el estreno "Star Wars: Obi Wan Kenobi" Los dos primeros episodios de la serie llegan a Disney+ el viernes 27 de mayo. Desde el 3 de junio, el estreno será semanal.