La serie live action de “Star Wars” hizo lo que debió hacer desde el primer episodio. Que recién el quinto episodio de esta ficción de un total de ocho entregas desencadene el rumbo de la temporada, da a entender que hay problemas narrativos. Aun así, sin que eso implique ignorar lo pasado, el quinto episodio de “The Mandalorian” por fin trae una buena noticia luego de semanas de tedio.

“The Mandalorian” 4x05: El pirata La trama Los piratas atacan el planeta Nevarro, donde el alto magistrado Greef Karga (Carl Weathers) ordena la evacuación y pide ayuda a la Nueva República, pero sus solicitudes son oficialmente ignoradas. Ante este problema, el capitán Carson Teva (Sun-Hyung Lee) contacta a Din Djarin (Pedro Pascal), quien convence a sus compañeros mandalorianos para rescatar el planeta, donde por fin tendrían la oportunidad de vivir pacíficamente. Tras la victoria, la Armera (Emily Swallow) le propone a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) unir a los mandalorianos. Mientras tanto, en una región desconocida del espacio, Carson Teva encuentra evidencia de que mandalorianos liberaron al imperial Moff Gideon. ¿O es una trampa?

La segunda mejor opción

Sin una trama que cautive, “The Mandalorian” tenía otro camino: concentrarse en el presente y hacer que su travesía sea lo suficientemente atractiva. Ya lo había intentado antes en la temporada, pero sin éxito. Recién en este episodio la serie recuerda todo lo que hace de “Star Wars” una franquicia: camaradería, escenas de acción y momentos donde los personajes se muestran como son. El resultado es gratificante.

Tras un inicio formulaico, pero efectivo, el conflicto adquiere nuevos lados con la aparición del capitán Teva, quien solicita ayuda a su comando sin éxito, con lo que suben las sospechas sobre los objetivos del Imperio infiltrado. Ya luego las cosas se ponen mejor, cuando él contacta con los mandalorianos para solicitar ayuda. Aquí, Din Djarin hace uso de su conocido honor, lo cual nos regala otro momento cuando Paz Vizsla (Jon Favreau), tradicionalmente inflexible, se ofrece a brindar ayuda a Karga.

El discurso de Paz Vizsla merece un punto aparte, pues la performance de Jon Favreau es convincente al pasar del aparente fastidio a la convicción por ayudar a Karga, exenemigo de los mandalorianos. Entonces ocurre el segundo acto, un combate cumplidor, con giros y justa emoción del que los mandalorianos salen victoriosos y establecen las bases para su futuro. No hay mucho que decir de ese encuentro, salvo que ofreció tensión hasta el último momento.

Las pistas cobran sentido

Que Bo-Katan haya visto al Mitosaurio por fin recibe la atención merecida, con la Armera reconociéndola como aquella que uniría a los Mandalorianos de toda la galaxia. Este desarrollo se corresponde con la trama del personaje en las series “Clone Wars” y “Rebels”, pero “The Mandalorian” no le ha dedicado suficiente tiempo a la guerrera como para que este “ascenso” se justifique.

La trama que sí promete involucra a los remanentes del imperio, con Elia Kane (Katy M. O’Brien) infiltrada en la República. La exintegrante del Imperio beneficia directamente al villano Moff Gideon (Giancarlo Esposito), cuyo escape ha sido confirmado. Ahora queda como misterio qué vínculo tienen estos dos personajes con los piratas, el lavado de cerebro al Dr. Pershing y los rastros de beskar en los restos de la nave de traslado de prisioneros.

Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) recibe una misión. / Lucasfilm

Recién en el quinto episodio, la serie apunta a que su principal conflicto girará en torno a la conjura contra los mandalorianos, lo cual se ajusta a la tradición de “Star Wars”, de siempre tener a este pueblo en problemas. Alcanzar este punto ha sido innecesariamente largo, con cada episodio lleno de ejemplos de lo que no se debe hacer en una ficción. Que algo tan básico para la televisión como un cliffhanger efectivo recién aparezca al final de este episodio lo demuestra.

Aun así, la serie mantiene un problema: la trama de Din Djarin y Grogu es cada vez menos importante. Si no fuera por ambos personajes, esta historia no existiría en primer lugar, por lo que el abandono no tiene mucho sentido. Una interpretación es que la serie, al llamarse “The Mandalorian”, podría centrarse en cualquier mandaloriano, no solo en los viejos conocidos.

Si bien “The pirate” ofrece escasa luz para una temporada que empezó metafóricamente sumergía en el pozo del sarlacc, aún es pronto para cantar victoria. Incluso un droide averiado puede ejecutar bien una tarea y hace falta mucho más que acción para salir del “lado oscuro”.

Calificación

3 estrellas de 5