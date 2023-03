En 2020 “Shingeki no Kyojin” (“Attack On Titan”) estrenó su temporada final. En 2022, la “temporada final, parte 2″. Ahora, en 2023, la “temporada final parte 3, parte 1″. Esta historia ha retrasado su conclusión por tanto tiempo que no pareciera tener ganas de irse. Narrativamente, el final está a la vista y si se toma esta primera parte como muestra, entonces la despedida será un espectáculo en partes iguales inhumano y sensible. Conceptos opuestos para una conclusión donde los personajes dejan en la puerta todo lo que aprendieron y abrazan un camino del que no hay marcha atrás.

“Attack on Titan” episodio 88: “El Retumbar” (Capítulo I) y “Pecadores” (Capítulo II) La trama El “Retumbar de la tierra” llega a Marley, donde mata a todos los que no huyeron a tiempo. Adultos y niños, ciudadanos y refugiados, perecen aplastados por los titanes colosales o quemados vivos por el calor que estas bestias desprenden. Mientras tanto, la alianza entre guerreros y el Cuerpo de Exploración termina los preparativos del hidroavión con el que alcanzarán a Eren, pero el líder yeagerista Floch, quien había sobrevivido al balazo de Gabi Braun, aparece y perfora el depósito de combustible.

Con el retumbar a solo unos minutos de llegar al puerto, los ingenieros de la nación de Hizuru trabajan para reparar el daño, pero aun así faltaría tiempo. Hange Zoë se pone la tarea al hombro y, tras nombrar a Armin como el decimoquinto comandante explorador, arremete contra los titanes. Su trabajo funciona, pues le da al grupo valiosos segundos para despegar. Ella muere envuelta en llamas.

Camino al fuerte Salta, donde se supone que Eren irá para desactivar el poder aéreo de Marley, la alianza de guerreros y exploradores evalúa el mejor método para vencer a su examigo. Entonces Eren, en su omnipotencia, los convoca a la Coordenada solo para confirmar que seguirá con la masacre, pues asegura que la única forma de garantizar la libertad de la isla es quitarle la libertad al resto del mundo. No obstante, dice que sus amigos son libres de intentar detenerlo... si pueden.

Cuando el bombardeo a Eren desde los dirigibles falla, Mikasa, Armin, Reiner, Annie, Pieck, Jean, Connie y Levi aparecen en las inmediaciones del fuerte y abordan al Titán Fundador. Ahora es cuando empieza la batalla.

Un asunto de fondo

Qué no se ha dicho de la animación de este episodio. En resumen: violencia y sangre como solo podría verse en una historia sobre el fin del mundo, y qué manera de morir: aplastado por gigantes de 50 metros de alto. Saqueo, llanto y desesperación en esos primeros minutos que se sienten eternos y hacen replantear al espectador sobre sus lealtades: ¿Es esto lo que, durante años, ha buscado el protagonista? Aquí es donde la serie muestra una de sus secuencias más complejas, no por la calidad de animación, sino por el punto de vista del genocida.

Desde el inicio de la cuarta temporada los pensamientos de Eren se han mantenido ocultos. Cada una de sus acciones, un misterio. Empieza el episodio y lo vemos recordando el paseo que dio por Marley el primer día de su viaje meses atrás, donde ve el castigo sufrido por Ramzi, el niño ladrón. Eren lo salva, no sin tener un conflicto consigo mismo porque sabe que, en el futuro cercano, lo matará junto a millones de personas inocentes y ajenas a la campaña militar contra los eldianos.

A la par de este recuerdo, en el presente, la serie muestra cómo Ramzi huye de los titanes junto a su amigo Halil y el poco dinero que juntaron. En el pasado, Eren le pidió perdón a Ramzi quien, confundido, no dice nada. Eren llora lagrimones de súplica que no atenúan ni un poco el resultado de sus acciones, y que en lugar de ofrecer una respuesta clara a su mente, exacerban la confusión, pero no por mucho tiempo. Es el llanto de la misma persona que, en comunicación directa con todos los eldianos del mundo, dijo que mataría a todos los que estén fuera de la Isla Paraíso. Y la escena que sigue a la muerte del pequeño refugiado pone a Eren imaginándose a sí mismo como un niño que sobrevuela el mundo, feliz por haber alcanzado su “libertad”. Con eso cualquier atisbo de duda desaparece: para Eren, el fin justifica los medios o las muertes. El actor de voz Yuki Kaji nunca ha estado tan brillante y desquiciado como ahora.

Sea la secuencia de la destrucción de Marley o una radicalmente opuesta, como la conversación de Armin y Annie en el barco sobre lo que sienten el uno por el otro, “Attack on Titan” tiene algo que muchas series, sean o no animes, tienen dificultades en desarrollar: un subtexto lleno de riqueza, que es el verdadero mensaje tras del mensaje. Que haya tantas discusiones sobre esta serie puede significar que el autor o no tuvo claro qué quiso contar o, de manera deliberada, quiere crear esta sensación. Puede que por eso los diálogos de “Attack on Titan” sean tan buenos: dicen solo lo suficiente, y antes que revelar información sobre la trama, lo hacen sobre el estado emocional de sus personajes, lo que quieren decir y lo que ocultan.

Hange Zoë, por ejemplo, tiene una conducta de absoluto valor ante sus subordinados. No muestra miedo, ni se le quiebra la voz ante Armin, Jean, Connie y los otros; es recién ante Levi se le nota la duda. Y el cabo, en respuesta, le canta el lema del Cuerpo de Exploración, tan manoseado por los yeageristas. La muerte de este personaje tiene que ser no solo una de las más trágicas de toda la serie, pero también una de las más significativas: como Erwin, dio su vida para darle un poco más de tiempo a la humanidad y al mismo tiempo cierra el arco del personaje que más quería saber sobre los titanes.

A partir de aquí el episodio es un cúmulo de información variopinta, sea las reacciones de los sobrevivientes de Liberio que tomaron el tren al fuerte Salta o el impacto de la alianza tras las palabras de Eren. Cumplen su cometido de llevar la historia hacia adelante, sin desviar ni siquiera un poco este vehículo que, como el hidroavión, ya está encaminado. Notable secuencia final, donde la alianza hace un literal “attack on titan” (“ataque sobre el titán”) en la espalda del Fundador; fila macabra, larguísima de huesos convertida en arena de combate.

Eren y sus "lágrimas de cocodrilo". / Crunchyroll

La deuda de la serie

¿Es deber de un autor deslindar claramente de las acciones de sus personajes? No. Pero el trabajo intelectual sí es indivisible del contexto en el que se crea. Por eso en su manga “Attack on Titan” haya dejado tantas personas insatisfechas al final. Sin detallar qué pasará en el siguiente, y esta vez sí, último episodio, basta con indicar que se trata de un asunto de la moralidad de los personajes.

La historia empezó como una oda al militarismo, tal y como lo muestran los primeros temas de apertura, himnos marciales. Esto se transformó en una abierta crítica a los regímenes totalitarios, incluso los que, como la Isla Paraíso, tienen un disfraz de heroísmo. Además, los paralelos entre la discriminación a los eldianos de la ficción con el trato a los judíos en la primera mitad del siglo XX que desembocó en el Holocausto, son innegables. De ahí que el genocidio global cometido por Eren podría ser, según un punto de vista, prueba suficiente de que el odio de todas las naciones hacia Eldia estuvo justificado. ¿El contrapunto? Que Eren pagó violencia con violencia. Aun así, los cientos de millones, puede que miles de millones de víctimas humanas son cifras demasiado grandes como para ignorar.

Por lo dicho anteriormente, el subtexto de esta trama es incómodo y el autor, en su conocida, ambigüedad, no ha dicho mucho. ¿Quita esto que estemos ante uno de los mejores animes de todos los tiempos? Para nada. Pero como todo lo que tiene origen humano, aquí también hay espacio para la discusión, y no solo si esta serie es o no mejor que “Fullmetal Alchemist Brotherhood”. El fondo del asunto es otro.

"Avengers... assemble". / Crunchyroll

Pensamientos sueltos

El episodio empieza con una adaptación más fiel a las primeras páginas del manga, donde Eren sueña con Mikasa. La primera temporada del anime no muestra eso.

Las sospechas de que Falco puede volar tienen sustento en su primera aparición, donde lo vemos hablarle a un ave en pleno campo de batalla.

Que Annie no sepa si Armin está enamorado de ella habla de lo poco que se valora a sí misma, del desprecio que tiene por todas las cosas horrendas que ha hecho.

Mucha atención a las tomas de Armin y el ave en el barco.

El marleyano que intentó escapar en su vehículo, sin éxito, refleja lo ocurrido con el comerciante eldiano de la primera temporada, cuyo carruaje perjudica a la huida de los demás.

Me parece una decisión acertada haber animado varios capítulos en un especial de una hora, en lugar de crear otra temporada. Un anime como este merece un trato especial.

La muerte de Hange en el manga no dejó claro si, realmente, era necesario ganar tiempo para que los titanes no alcancen a la alianza. El estudio MAPPA hizo un gran trabajo al mejorar eso.

Onyankopon es el MVP del episodio: sin sus habilidades de vuelo, la alianza no habría llegado al fuerte.

Hange muere y lo primero que hace es chismearle a Erwin lo que hizo Eren. Eso es amistad.

Aún queda por adaptar más de un tomo del manga, por lo que el final podría ser hasta de hora y media.

Antes de morir, Ramzi ve a Ymir, lo cual confirma que él tiene sangre eldiana. Además, esto hace referencia directa a otro anime: “Neon Genesis Evangelion”, otra joya del medio.

CALIFICACIÓN

★★★★★