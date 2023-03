La historia de David Martínez ha calado hondo en toda la comunidad que ve animes en todo el mundo y es que el camino del protagonista de “Cyberpunk Edgerunners” en la serie spin off del videojuego “Cyberpunk 2077″ lleva la narrativa a su punto más alto.

En la categoría más importante de los premios, “Cyberpunk Edgerunners” supo imponerse por encima de algunos “monstruos” de la animación y es que batallaba en contra de algunos animes de renombre como “Shingeki no Kyojin”, “Ranking of Kings”, “Lycoris Recoil” o “Kimetsu no Yaiba”.

Con la dirección de Hiroyuki Imaishi, el guión de Yoshiki Usa y la banda sonora del legendario Akira Yamaoka (reconocido por ser el compositor de la saga principal de “Silent Hill”), “Cyberpunk Edgerunners” narra el camino de David Martínez en Night City, el cual lo llevará a tomar una serie de decisiones en las que quedará retratada la traición y la ilusión de un mundo donde pueda sentir amor.

El anime fue estrenado en Netflix en el 2022.

¿De qué trata “Cyberpunk Edgerunners”?

“Cyberpunk: Edgerunners” es una serie de anime ambientada en el universo de Cyberpunk 2077, el videojuego de rol de mundo abierto desarrollado por CD Projekt Red. La historia sigue a un grupo de mercenarios llamados “edgerunners” que viven en Night City, la metrópolis más peligrosa del futuro cercano. La trama se centra en su lucha por sobrevivir en un mundo de alta tecnología y gran desigualdad, donde el poder y la riqueza están en manos de megacorporaciones corruptas y peligrosas.

Ficha técnica de “Cyberpunk Edgerunners”

Título: Cyberpunk: Edgerunners

Tipo: Serie de anime

Género: Ciencia ficción, acción, cyberpunk

Creado por: CD Projekt Red, Studio Trigger

Director: Hiroyuki Imaishi

Guionista: Yoshiki Usa

Música: Akira Yamaoka

Estudio de animación: Trigger

Plataforma: Netflix

Episodios: 10

Fecha de estreno: 2022

Idioma original: Japonés

Opening cantado por Franz Ferdinand

