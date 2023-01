“No te detengas, triste Gaviota, sigue tu canto. Tal vez mañana cambie tu suerte”, dice la canción principal de la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”, una producción de RCN que aparecerá en las pantallas de Telemundo Internacional en enero de 2023, tras lograr gran popularidad en Netflix desde su ingreso a su catálogo en diciembre de 2021. La composición musical acompaña los romances tormentosos que viven Teresa (Laura Londoño) y Lucía (Carmen Villalobos) con Sebastián (William Levy), y Lucrecía (Mabel Moreno) con Iván (Diego Cadavid), tres mujeres que pasan por muchos dolores de cabeza cuando se enamoran. Durante una entrevista virtual con Saltar Intro de El Comercio, las protagonistas dejan pasar una luz a través de sus palabras, como si sus personalidades no estuvieran tan lejos de las de sus personajes.

Imaginar que el blanco y negro se apoderara de un instante cuando ves a los ojos a la persona ideal para ti. De esa forma, Carmen Villalobos ha sentido el amor “a punta de flechazo” en un cruce de miradas de un segundo con alguien. Al igual que Teresa (“Gaviota”) y Sebastián en la serie, ella reafirma que lo ha vivido. “Pasa en la vida real”, dice la actriz. Dando la razón a su compañera, Mabel Moreno y Laura Londoño aceptan la afirmación, aunque esta última no lucía muy convencida de pensar en el enamoramiento idealista, cuando desbordaba una carcajada al escuchar el comentario sobre el amor a primera vista.

MÚSICA

“Gaviota, que ve a lo lejos, vuela muy alto”, dice la canción que interpreta Laura Londoño y por la cual hoy tiene intención de empezar una carrera como cantante. “Puede que me lance. Gaviota me trajo el reto del canto, de enfrentar los miedos y conquistarse a uno mismo, tal como sucede a lo largo de la vida. Fue una guerra, pero cuando cogí el toro por los cachos y lo hice, lo amé. Fue la cereza de este gran pastel que todavía me sigo comiendo”, afirma la actriz con una sonrisa.

Laura Londoño viajó a Nueva York, otro de los sets de rodaje de "Café con aroma de mujer".

En la serie, quien canta “Gaviota” es una campesina que recoge granos de café en la hacienda de los Vallejo, una familia de cafeteros colombianos adinerada. “Hay que darle amor a las matas, porque las plantas sienten”, dice el personaje en uno de los 92 capítulos televisivos de la primera temporada (Netflix tiene 88 episodios).

La frase de la recolectora de café forja su personalidad honesta, inocente y cálida de la cual se enamoró Sebastián la primera vez que escuchó cantar a su amada en el campo de sembríos ubicado en el eje cafetero de Colombia, donde se grabó la escena del primer encuentro que tuvieron William Levy y Laura Londoño en la ficción.

“Nosotros (Levy y ella) nos dejábamos sorprender por todas las circunstancias. Incluso, a veces, por esa falta de esa construcción o llegar sin ideas, íbamos con la disposición de ver qué pasaría cuando el director pidiera por dónde ir. Me acuerdo que tuvimos varias escenas donde nos daba un ataque de risa, que era de nervios. Sufrí por el miedo de que nos fueran a regañar por llorar de risa. Cortaban la escena hasta que se nos pasara”, comenta Londoño.

Cada escenografía de “Café con aroma de mujer”, sea la casa de la familia Vallejo, la casa de los recolectores de café y los cafetales, era una locación de rodaje en una fundo diferente de Colombia. Sin embargo, el set principal fue la hacienda Venecia, que se encuentra cerca de la ciudad de Manizales. / Photographer: FELIPE TRIANA

DESAMORES

En la serie, no todas las historias son de amor. El drama de Lucía y Sebastián es asfixiante, porque la tensión crecía por los celos y la indiferencia. El personaje de Carmen Villalobos pasó de ser una mujer independiente al inicio del capítulo a volverse una persona dependiente, cuando el hombre de su vida, Sebastián (William Levy), se enamora de una campesina de la hacienda.

La serie colombiana es el remake de la telenovela homónima de 1994. Los protagonistas eran Margarita Rosa de Franco y Guy Ecker.

Para generar la angustia en la pareja, Levy y Villalobos crearon un pasado a los personajes que no se ve en la novela, pero les sirvió como motivación al interpretar los diálogos. “Pasó algo muy bonito con Willy”, comenta la actriz. “Nos sentamos y hablábamos de que la pareja vivía en Nueva York desde hace cinco años, pero aún no vivían en el mismo departamento. Creamos una relación ficticia súper bonita, donde él le había propuesto a ella vivir juntos y ella dijo, como mujer independiente, que todavía no quería”.

“Por eso, William no podía odiar a mi personaje, porque tuvo una relación con ella. Él se preguntaba por qué todos querían que la odiara si todavía, al inicio de la historia, no le había hecho nada malo. Creamos la relación más real posible para que el público la creyera”, agregó la actriz.

Por otro lado, los actores Mabel Moreno y Diego Cadavid interpretan un matrimonio, que en realidad es una mentira para apoderarse de una herencia. Ella, una mujer dulce, y él, un hombre ambicioso, nunca lograr tener un hijo a lo largo de una relación llena de sufrimiento.

“Tuve la fortuna de trabajar con un gran actor, Diego”, asegura Moreno. “Somos amigos hace millones de años, entonces hay buena química. Peleábamos tanto en escena que él llegaba al set y decía: ‘bueno, Mona, ¿y ahora cómo vamos a pelear?’. Buscábamos maneras para no volver repetitivas las peleas. Un trabajo maravilloso. Se notaba la camaradería”.

AMOR PROPIO

Por un lado, las canciones de “Café con aroma de mujer” incentivan el romance. Por el otro, las letras argumentan un mensaje para las mujeres, que, tras un amor imposible, no deben verse limitadas en sus proyectos de crecimiento personal. Las actrices lo recalcan.

“Hay muchos puntos de vista. En algún momento, Gaviota no es muy clara en su relación de pareja, pero reafirma que no dejará de ser ella misma por alguien más. No esperaría si Sebastián la buscaba, sino que ella sigue trabajando por sus sueños”, asegura Laura Londoño.

Carmen Villalobos (izquierda) y Mabel Moreno (derecha) son las mejores amigas en "Café con aroma de mujer".

“Para Lucía, fue difícil vivir un amor casi enfermizo, tormentoso, humillante y doloroso. Darse cuenta que su mundo y su futuro en pareja se desvanecían no fue nada fácil. A eso, súmale el tema social y un padre manipulador que está en peligro. Ella asume muchas cargas. (…) Justamente, es un llamado para que eso no suceda y para que nosotras, como mujeres, nos demos cuenta que, ante todo, está el amor propio. No necesitamos un hombre que nos resuelva la vida, punto”, afirma Carmen Villalobos.

“Lucrecia tiene un conflicto más allá de la relación de pareja. Ella se reencuentra consigo misma y vuelve a conectar con su propósito de vida, lo cual me parece un mensaje muy valioso, uno vigente hoy y mañana. El amor propio es, realmente, la única relación que uno tiene para toda la vida con uno mismo. Si una persona no está bien consigo misma, pues no vas a escoger bien a su pareja. Me gusta pensar que ella invita a ese encuentro interno y bonito. Empiecen a amarse por ustedes y con ustedes”, complementa Mabel Moreno.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO La actriz mexicana llega a la pantalla peruana por Telemundo Internacional con la segunda temporada de la telenovela. Su personaje es Altagracia, la madre de Mónica, que interpreta la cantante y protagonista de “Élite” (Netflix), Danna Paola.