A pesar de que hace unos días William Levy anunció a través de sus redes sociales que se separa de Elizabeth Gutiérrez, su pareja por veinte años, el éxito profesional le sonríe al actor cubano, gracias a la gran acogida que viene teniendo el remake de “Café con aroma de mujer” en Netflix desde su estreno a finales de diciembre.

¿Pero qué sigue en la carrera de Levy después de esta nueva versión de telenovela? El actor de 41 años se prepara para interpretar a Alejandro Montecristo, el personaje del clásico de Dumas de 1846.

“Besos a todas. Siempre agradecido por todo su cariño. Las amo. Y a los brother les mando un abrazo. 😎👊🏼 pronto #alejandromontecristo”, escribió Levy en su cuenta de Instagram confirmando su nuevo proyecto.





LO QUE SABEMOS DE “MONTECRISTO”

1. Adaptación contemporánea

“Montecristo” es una adaptación contemporánea ambientada en La Habana, Miami y Madrid. La producción estará a cargo de William Levy Entertainment, la nueva productora del actor cubano junto con junto con Pantaya, el servicio premium de streaming de películas y series en español y la española Secuoya Studios.

Cabe destacar que la productora de Levy ya ha producido títulos como “Killing Sarai” y la comedia “The Last Canadian Virgins”. la decisión de producir por cuenta propia, según el actor, responde a que Hollywood no le ha respondido como él hubiese querido. “Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes”, indicó Levy en una entrevista a EFE en agosto de 2020.

2. Equipo técnico

“Montecristo” es un thriller dramático de seis episodios, los cuales serán adaptados por la guionista Lidia Fraga (Método Criminal) y Jacobo Díaz (Método Criminal). La dirección estará a cargo de Alberto Ruiz-Rojo, (Templanza, Caronte). La serie será producida por David Martínez, (Secuoya Studios) y Sergio Pizzolante. Levy y su socio Jeff Goldberg serán productores ejecutivos. El 13 de enero pasado, Levy anunciaba el proyecto de “Montecristo” de la siguiente manera en su cuenta de Instagram.

“Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado “MONTECRISTO” les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes ( Alejandro Montecristo ) dado a que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando " Café con Aroma de Mujer " en Colombia. Hoy gracias a Dios ya les puedo decir que dentro de poco ya estaré por España 🇪🇸 grabando para ustedes " MONTECRISTO " love you all !!! @streampantaya @secuoyastudios @jeffxgoldberg @instapizzo📸: @crissjaramillo_photography”





3. Pantaya, la plataforma de streaming elegida

“Montecristo” se estrenará en la plataforma de streaming Pantaya, la cual ofrece contenido en español como películas y series, por ahora solo en Estados Unidos y Puerto Rico. Entre los títulos que encontramos en este servicio en línea destacan, por ejemplo, películas como “Doblemente embarazada”, “La leyenda de la llorona”, “Busco novio para mi mujer”, “Santos: The King Stays King”, “Ricardo Arjona: Circo Soledad”, entre otros.

En cuanto a series, sobresalen títulos como “Chaparreando”, “El juego de las llaves”, “De viaje con los Derbez”, entre otras.

4. El papel de Levy

William Levy interpretará en “Montecristo” a Edmundo Dantes, el personaje creado por Alejandro Dumas en 1844. En esta adaptación, el protagonista será un acaudalado hombre, dueño de una empresa bien posicionada, cuya fortuna generará intriga entre la gente pues se desconoce el origen de esta. El personaje, además, tendrá como enemigo principal a Fernando Álvarez Mondego, un aristocrático español que quiere adquirir la empresa Montecristo.

William Levy, en una de las fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

5. Expectativas

“Desde temprana edad me fascinó “El conde de Montecristo”. Es un personaje enigmático impulsado por la venganza y la justicia. Estos son temas universales que también son relevantes hoy. Estoy feliz de participar en la presentación de esta novela de una manera que n lo he hecho”, declaró Levy en una entrevista con Deadline Gateway a inicios de este año.

Por su parte, Mario Almeida, Jefe de Contenido de Pantaya, declaró a este mismo medio: “Montecristo es nuestra nueva serie clásica premium modernizada. Esta historia de venganza y pasión tiene personajes inolvidables en su núcleo, y la nueva versión de esta historia atemporal está brillantemente concebida. Sentimos que no hay mejor asociación para servir la venganza con frialdad”.

William Levy y Laura Londoño son los protagonistas de la nueva versión de Café, con aroma de mujer.

Oriundo de La Habana, Cuba, William Levy, de 41 años de edad, ha protagonizado 5 telenovelas de Televisa desde 2010. Fue el modelo del video “I’m Into You” de Jennifer López en 2011 y formó parte de “Resident Evil: The Final Chapter” en 2017 junto a Milla Jovovich y ahora interpreta a Sebastián Vallejo, el amor de Teresa Suárez, conocida como “la Gaviota” de la historia.

DATOS

-Disponible en Netflix desde el 29 de diciembre de 2021, el remake de “Café con aroma de mujer” con William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos como protagonistas, ya se había estrenado en mayo por Telemundo, aunque con no muy buena acogida, pero gracias al streaming, ha vuelto a disparar la popularidad de este drama.

-Según datos revelados por Netflix, esta adaptación de la telenovela original de 1995 estelarizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, ha logrado alrededor de 100 millones de vistas en el período comprendido del 10 al 16 de enero. Superando de lejos a éxitos como “La reina del Flow”.





