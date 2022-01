Conforme a los criterios de Saber más

Diez años han pasado desde que tres hermanos subieron un video a YouTube con el objetivo de divertirse. Con el tiempo, ese pasatiempo se convirtió en un trabajo de tiempo completo que los volvió los youtubers más influyentes de Latinoamérica. Con más de 25 millones de seguidores en esa plataforma de videos, continúan siendo los mismo jóvenes soñadores y amables que grababan con una cámara casera, con la diferencia que ahora hacen conferencias de prensa y presentaciones que llenan estadios.

Rafa, Karen y Lesslie hablaron en exclusiva con El Comercio sobre qué es lo que veremos en su especial “Polinesios Revolution”, un documental original de Disney Plus. Los tres hermanos no pueden ocultar la alegría de que una de sus más grandes metas la hayan cumplido. “Es un sueño hecho realidad”, comenta Karen. “Nosotros crecimos con Disney y ahora ver que estamos en la plataforma nos pone muy felices”, agrega Rafa, el hermano mayor y quien decidió dejar su trabajo estable en el mundo corporativo para intentar ‘romper’ el Internet. Y lo lograron.

La revolución

No es una exageración mencionar que Los Polinesios revolucionaron YouTube y las redes sociales. Influenciaron a otros creadores de contenido y diez años después continúan vigentes con nuevos proyectos. “Es un desafío todo el tiempo. Es estar pensando qué no hemos hecho aún, que nos falta por hacer, por explorar”, comenta Rafa. “Lo mostramos en ‘Polinesios Revolution’. Todo lo que hay detrás y lo que no se muestra cuando creas contenido”, agrega.

En el especial para Disney, estos influencers retratan lo duro que puede ser generar contenido para redes sociales, que no todo es risas y éxito. “El gran reto fue armar una historia con el material grabado, ya que teníamos muchas horas de rodaje”, indica Rafa. “Fueron 40 horas de grabación. Teníamos una idea de lo que iba a ser el especial, pero se fue transformando según como nosotros íbamos evolucionando”, añade Karen.

Lesslie, la menor del trío, explica que el documental presenta momentos muy íntimos del grupo. “Yo sentía que éramos como un tren bala que no paraba. Hay tantas personas detrás de ti y tantos proyectos que piensas que es muy egoísta parar porque tu cuerpo te lo pide”, recuerda. “Pero creo que debemos darnos momentos para descansar, para retomar y darnos un respiro”, complementa.

Por otro lado, Rafa menciona que en el documental, los peruanos podremos ver qué pasó con él cuando vinieron en el 2018. “Me enfermé muy fuerte por exceso de trabajo. En el documental se puede ver cómo lo solucionamos y cómo a partir de eso, aprendemos. Para nosotros es muy importante compartirlo con el mundo, para que vean que no solo te pasa a ti, también a nosotros, y para que logren tomar inspiración de nuestras experiencias”, finaliza.

Los Polinesios en algún momento han pensando en parar y ellos mencionan que es algo natural en los humanos buscar un cambio. “Llevamos 10 años haciendo. Creo que si te dedicas a algo y lo haces por mucho tiempo, llegas de alguna manera a pensar que ya aprendiste lo que tenías que aprender, y quieres hacer otra cosa. Entonces, claro, que ha pasado, en la película te vas a poder cuenta”, añade Lesslie.

Finalmente, los jóvenes creadores de contenido quisieran inspirar a nuevas generaciones o la suya a que sigan trabajando por sus metas. “Si tienes un sueño, ve por él. Probablemente te encuentres con una marea, pero sí genuinamente lo quieres, lo deseas y lo vas hacer con amor. Yo creo que todo lo que vas a pasar solamente van a hacer unos retos pero la satisfacción de llegar a ese objetivo que siempre buscaste o imaginaste, es la cosa más satisfactoria del mundo. Además, debemos ser conscientes que toma tiempo, deja que se teja, que se cree tu sueño”, concluye Lesslie.

El dato

“Polinesios Revolution” llegará a las pantallas de forma exclusiva por Disney Plus el 28 de enero.

