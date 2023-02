Cuestionario Saltar Intro

Series y películas favoritas de Milena Warthon

-¿Serie que actualmente estás viendo en streaming?

La última que vi fue “Merlina”, pero no la terminé, me quedé en el capítulo 2.

-¿Serie favorita disponible en streaming?

“Anne with an E”

-¿Cuál es tu personaje favorito de “Anne with an E”?

De todas maneras, la protagonista Anne Shirley (interpretada por Amybeth McNulty).

-Serie que has visto más de 5 veces

“Gossip Girl”

-Serie que aún no ves pero que está en primer lugar de tu lista

Hay una de la que justo me hablo mi productora hace unos unos días, se llama “Cómo se convirtieron en tiranos”, es una serie documental donde cada capítulo es la historia de un dictador y te van contando su historia. Esa quiero ver.

-¿Una escena de una serie que te marcó?

Me encanta la última escena de "Anne with an E”, estoy enamorada literal de esa serie y odio que la hayan cancelado, o sea, todo es hermoso, tiene mil escenas memorables. Me acuerdo de que también hay una escena donde hablan de la regla y es muy bonito e interesante, aunque también es un poco triste porque es una niña que cuenta todas sus vivencias, y llega a una sociedad donde es un poco rechazada al inicio. Al final, ella hace que toda su comunidad cambie, se habla desde el machismo, habla desde ciertos mensajes como esto de la regla, de normalizarlo; también mucho de empoderamiento femenino, pero desde esa perspectiva bien inocente de una niña y es bravazo.

-¿Qué película de Disney es tu favorita?

De Disney tengo un montón, pero mi favorita creo que de todas las princesas es “Mulán”, me encanta.

-¿A quién elegirías para tu película biográfica?

No sé nombres de actores, pero bueno, si mi hermana es actriz de todas maneras ella porque es igualita a mí (…) También hay una niña que actúa en novelas nacionales y una vez me etiquetaron (en un video) y me dijeron que se parecía un poquito a mí, se llama Alessia Lambruschini.

-Streaming en casa o sala vip en el cine

Depende, este mes he ido un montón al cine, como cuatro o 5 veces. Pero, depende en realidad. Puede ser cualquiera de los dos, siempre con amigos. Creo que más que lugares, es la gente con la que estés.