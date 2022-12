La clásica cinta ochentera con Tom Cruise regresó a las pantallas este año con la secuela “Top Gun: Maverick”, que rápidamente conquistó al público. En la primera semana de estreno, ya daba gritos de éxito para convertirse en la más taquillera del 2022. Aunque su protagonista dijo que la película estaba hecha para el cine y que prefería que así la vea la audiencia, la producción definió en últimos términos su ingreso a las plataformas de Star+ y Paramount+.

Paramount+, la plataforma de streaming de Paramount Pictures, la compañía realizadora de “Top Gun: Maverick”, era la elegida para este estreno. Y finalmente hicieron el anuncio de la fecha de llegada de la película a su oferta de contenidos. Pero ellos no serán la única opción para ver la película en América Latina.

Estreno en streaming

Además de Paramount+, “Top Gun: Maverick” se podrá ver en toda América Latina (incluido Brasil con su respectivo doblaje al portugués) a través de Star+. En ambas plataformas la cinta estará disponible desde el jueves 22 de diciembre.

Estos son los detalles para Star+:

Luego de más de 30 años, Pete “Maverick” Mitchell regresa a Top Gun para entrenar a un grupo de élite de aviadores. Sin embargo, también deberá reencontrarse con antiguas amistades y rencores. #TopGun: Maverick llega del cine a #StarPlusLA el 22 de diciembre. pic.twitter.com/j1tM8OdXqZ — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) October 25, 2022

Estos son los detalles para Paramount+:

Prepárate para la película número 1 del mundo en este 2022 🌎 🤯 ¡Lo pediste, lo tienes!



¡#TopGunMaverick llega a #ParamountPlus el 22 de diciembre! #TopGunParamountPlus pic.twitter.com/B1lBcNYaQ0 — Paramount+ Latinoamérica (@ParamountPlusLA) October 24, 2022





Una cinta que batió récords

“Top Gun: Maverick” fue una de las películas que demoró su estreno a causa de la pandemia, aunque previamente ya había experimentado otras demoras. Primero por el fallecimiento del que iba a ser su director y luego por detalles que deseaba corregir su protagonista y productor, Tom Cruise.

Es así que, tras varios retratos, “Top Gun: Maverick” llegó a los cines en mayo del 2022. En el Festival de Cannes, donde se realizó una de las primeras proyecciones de la cinta, Tom Cruise dijo que jamás consideró la idea de estrenar su película en streaming, como hicieron muchas productoras durante la pandemia y como optan muchas casas realizadoras a estrenar en la actualidad.

“Eso jamás va a pasar. Nunca. Vean cómo estamos hoy día, todos reunidos. Hablamos diferentes idiomas, somos de diferentes culturas, tenemos diferentes ideas sobre el arte, el cine y el contar historias, pero aquí estamos reunidos como una comunidad para compartir una experiencia, yo amo las audiencias, hago mis películas para la audiencia, porque antes que nada soy fanático de eso”, dijo Cruise en Cannes, según consignó AVClub.com.

De acuerdo a dicho portal, para IGN el actor también afirmó: “Hay una forma específica de hacer películas para cine y yo hago películas para la pantalla grande. Me gusta pensar en las películas no solo para que sean vistas en su semana de debut, sino más allá de eso. Uno hace películas para que entretengan y enganchen al público mucho más tiempo y amo esa experiencia, la quiero no solo para mí, sino para esas muchas personas allá afuera que también disfrutan de esa experiencia”.

“Top Gun: Maverick” ha recaudado hasta la fecha más de 1,402 millones de dólares, lo que la ha puesto por delante de otros ‘taquillazos’ como “Vengadores: la era de Ultrón” y “Black Panther”.